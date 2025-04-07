Аквапарк с отелем за 28 млрд рублей начнут строить в Сочи после утверждения ПЗЗ

Строительство многофункционального комплекса с аквапарком и гостиницей «Звезда Сочи» стоимостью 28 млрд руб. в поселке Головинка Лазаревского района Сочи начнется после утверждения Правил землепользования и застройки города. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проект предусматривает возведение многофункционального торгово-развлекательного комплекса «Звезда Сочи» с аквапарком, подземной автостоянкой и гостиницей. Общая площадь объекта составит около 200 тыс. кв. м.

Протокол о намерениях по реализации инвестпроекта был заключен между администрацией города-курорта и ООО «ИК Бизнес Технологии» 22 ноября 2022 года. Согласно данным инвестиционного портала Сочи, завершение строительства планируется до 2027 года. Комплекс обеспечит создание 500 новых рабочих мест.

Проект Правил землепользования и застройки Сочи сейчас находится в разработке. Осенью 2024 года жители города внесли более 1 тыс. замечаний и предложений в ходе общественных обсуждений. Документ направлен в Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства.

Финальная редакция ПЗЗ будет согласована с Министерством строительства РФ и управлением государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края, после чего документ вынесут на утверждение городского собрания Сочи. Проект ПЗЗ вместе с Генеральным планом Сочи станет основой для новой градостроительной политики курорта.

Мария Удовик