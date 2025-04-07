Сочинские таможенники передали квадрокоптер и гумпомощь военным СВО

Сотрудники Сочинского центрального таможенного поста приобрели на личные средства и передали квадрокоптер, продукты питания и другие предметы первой необходимости в одну из воинских частей для участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Южного таможенного управления Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Заместитель командира воинской части по военно-политической подготовке добровольческого корпуса отряда специального назначения Иван Калита с позывным «Учитель» вручил коллективу поста Благодарственное письмо.

«Командование добровольческого корпуса военной части выражает благодарность руководству и сотрудникам поста в оказании своевременной гуманитарной и благотворительной помощи личному составу, выполняющему специальные задачи в зоне проведения СВО»,— отметил заместитель командира, пожелав таможенникам дальнейших профессиональных успехов в защите экономических интересов государства.

С начала специальной операции сочинские таможенники организовали передачу в Минобороны РФ и Общероссийскому общественному движению «Народный фронт» на нужды СВО более 30 транспортных средств, 20 тыс. пачек сигарет, бытовой химии и других товаров на сумму около 10 млн руб.

«Ъ-Сочи» писал, что сочинские таможенники передали Минобороны РФ два конфискованных минивэна Toyota Alphard, изъятых на российско-абхазской границе. Автомобили обратили в собственность государства за нарушения таможенного законодательства.

Мария Удовик