До конца октября в Эстосадке обустроят многофункциональный спорткомплекс

Глава Сочи Андрей Прошунин распорядился обустроить многофункциональную спортивную площадку в Эстосадке до конца октября, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале. Новый объект является частью программы развития социальной инфраструктуры в Краснополянском поселковом округе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

На улице Листопадной в селе Эстосадок министерство здравоохранения Краснодарского края планирует возвести подстанцию скорой помощи с травматологическим пунктом. Для строительства медицинского учреждения потребуется снести расположенную рядом спортивную площадку, которая будет использоваться до момента ввода в эксплуатацию нового комплекса на улице Эстонской.

По указанию Андрея Прошунина администрация Адлерского внутригородского района изучила варианты размещения спортивного объекта. Земельный участок выбран с учетом мнения местных жителей.

«На прошлой неделе во время встречи с жителями Краснополянского поселкового округа обсуждали необходимые социальные объекты. На Эстонской определили участок в 1 тыс. кв. м, здесь оборудуем площадку для футбола, баскетбола и волейбола. Будет зона для воркаута, уличные тренажеры и теннисные столы. А рядом разместим детский игровой комплекс, чтобы здесь проводили время наши семьи с детьми»,— подчеркнул глава Сочи.

Сейчас готовится проектная документация. Финансирование проекта при поддержке депутатского корпуса уже предусмотрено. Строительные работы планируется начать в июне.

Мария Удовик