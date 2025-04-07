В воскресенье двух туристов спасли из горного ущелья в Сочи

Сотрудники МЧС России помогли двум туристам выбраться из Агурского ущелья. Путешественники не смогли самостоятельно переправиться через реку Агура в условиях поднявшегося уровня воды и отсутствия освещения, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Вечером в воскресенье, 6 апреля, туристы позвонили в спасательную службу и сообщили о невозможности перейти реку Агура из-за отсутствия моста. Путешественники оказались неподготовленными к прогулке: у них не было фонарей, на телефонах заканчивался заряд, а уровень воды в реке поднялся. Кроме того, приезжие впервые посещали это ущелье и не знали особенностей передвижения по пересеченной местности в плохую погоду.

Прибывшие на место сотрудники спасательного отряда помогли туристам безопасно преодолеть водную преграду и сопроводили их к выходу из ущелья. Как выяснилось, молодые люди являются жителями Свердловской и Московской областей. Медицинская помощь участникам происшествия не потребовалась.

Мария Удовик