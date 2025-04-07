ОСК опровергла строительство гостиницы на месте судоверфи в Сочи
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) опровергла сведения о намерении возвести гостиничный комплекс стоимостью 6,2 млрд руб. на территории бывшей судоверфи в Лазаревском районе Сочи. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе компании.
Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ
Ранее в изданиях распространилась информация о том, что корпорация якобы планирует построить на участке площадью 7 га гостиничный комплекс вместимостью более 700 номеров с современной инфраструктурой.
По данным ряда СМИ, соглашение о реализации проекта с первоначальными вложениями в 5 млрд руб. было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году. Также утверждалось, что завершение строительства намечалось до 2030 года с созданием 440 рабочих мест.
Новостные источники, ссылаясь на администрацию Сочи, сообщали, что проект находился на этапе разработки концепции, а участок должен был освободиться после перемещения судоверфи в Темрюк.