«Азимут» устранил все выявленные в инцидентах с рейсами из Сочи нарушения

Авиакомпания «Азимут» полностью устранила все нарушения, обнаруженные Ространснадзором во время проверки, проведенной после возгорания самолета из Сочи при посадке в Анталье и замены воздушного судна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«Нарушения, выявленные в ходе проверки авиакомпании "Азимут", устранены в полном объеме в срок, установленный Ространснадзором»,— говорится в сообщении ведомства.

В декабре 2024 года Ространснадзор выдал перевозчику пять предписаний после нескольких инцидентов. 24 ноября самолет Sukhoi Superjet 100 компании, выполнявший рейс A45051 из Сочи, загорелся при посадке в аэропорту Антальи. 4 декабря авиаперевозчик заменил воздушное судно, обслуживавшее рейс А45025 Сочи — Тель-Авив, по технической причине.

В ходе инспекции специалисты надзорного органа проверили документацию компании, изучили работу всех ее департаментов, включая организацию полетов, техническое обслуживание самолетов и систему контроля безопасности.

Мария Удовик