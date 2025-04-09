Как по госзаказу

В Петербурге растет объем производства легкой промышленности. За 2024 год общий объем отгруженной продукции увеличился в 1,8 раза. Однако эксперты рынка заявляют, что все не так радужно, как это отражается в цифрах статистики. Значительно увеличился сегмент рынка спецодежды, но при этом производители брендированной одежды говорят, что невозможно конкурировать с Китаем, в том числе из-за ограниченности сырьевой базы и логистических издержек. Оптимизма на этом фоне не добавляют и новые ставки НДС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По данным Петростата, за январь 2025 года оборот организаций, выпускающих в Петербурге одежду, составил более 2 млрд рублей (+29,9% год к году), а объем отгруженных товаров — 1,5 млрд

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ По данным Петростата, за январь 2025 года оборот организаций, выпускающих в Петербурге одежду, составил более 2 млрд рублей (+29,9% год к году), а объем отгруженных товаров — 1,5 млрд

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Кожа подтянулась

Оборот организаций легкой промышленности по итогам 2024 года составил 165,2 млрд рублей, из которых 128,2 млрд приходится на производство одежды — этот показатель почти в три раза больше прошлогодних значений.

По подсчетам комитета по промышленной политике, инновациям и торговле в прошлом году общий объем отгруженной продукции в легкой промышленности по сравнению с 2023 годом вырос в 1,8 раза, составив 102 млрд рублей. На долю отрасли приходится 1,8% от общего объема отгруженной промышленной продукции Петербурга.

«Показатель вырос из-за увеличения объемов в производстве одежды,— прокомментировали в комитете.— Сегодня основным заказчиком для легкой промышленности стало оборонное ведомство. Его контракты позволяют держать на плаву многие предприятия отрасли».

Союз производителей изделий легкой промышленности (СПИЛП) сообщает, что в городе функционируют около 450 предприятий по выпуску одежды, в то время как в начале 2023 года их было только 380. В структуре объема продукции, отгруженной предприятиями легкой промышленности, 68% приходится на производство одежды, 23% — занимает производство текстильных изделий и 9% — производство кожи и изделий из кожи.

Лидерами текстильного и швейного сегмента являются ООО «Миаком, СПб», ООО «Нева Тафт», ОАО «ПНК им. Кирова», АО «ПНК "Красная нить"», ЗАО «НПО Специальных материалов», ООО «НПФ "Техинком"», АО «БТК групп-СПб», ЗАО «Трибуна», АО «ПТК «Модерам», ООО «Тапибу».

Проблемы конкуренции

Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты с осторожностью относятся к данным статистики, но сходятся в том, что драйвером роста производства одежды в Петербурге стал госзаказ. В целом в стране растет сейчас спрос на спецодежду. В качестве примера можно вспомнить сделку по продаже производственных мощностей российского ритейлера «Глория Джинс» (GJ) структуре, совладельцем которой является концерт «Калашников».

За последние годы с уходом западных брендов российский рынок трансформировался. По итогам 2024 года 27 петербургских торговых марок зашли в восемь мультибрендовых магазинов Петербурга, Москвы, Московской области.

«Если говорить о более мелком производстве, о производстве брендированной одежды, то здесь в целом подвижки есть,— отмечает гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.— Другой вопрос, что сейчас тренд такой, что российские производители оказываются вытеснены в средний ценовой сегмент, потому что в дешевом сегменте крайне тяжело конкурировать с импортной, поставляемой из Китая одеждой. Все-таки фурнитура, ткани — в значительной степени все это импортное. С учетом логистики предоплат и высоких процентных ставок это создает давление на себестоимость».

Город раздает сертификаты

С апреля этого года власти города вновь запустили проект «Сертификат на пошив» для петербургских производителей. Новые участники проекта смогут возмещать до 80% затрат на пошив. Для дизайнеров, уже получавших ранее сертификат, максимальный размер компенсации составит 50%. Компенсационная выплата в рамках проекта возрастет с 350 до 490 тыс. рублей.

Этот проект появился в прошлом году. Мерой поддержки воспользовались 28 дизайнеров. За это время на 16 предприятиях было отшито более 7500 изделий женской, мужской и детской одежды. Город компенсировал изготовителям затраты на производство новых коллекций в объеме 8,8 млн рублей.

Однако участники рынка говорят, что в нынешних реалиях этого недостаточно. По СПИЛП, только за первый квартал 2025 года по сравнению с 2024 реальные показатели по производству одежды составляют 98,6%, текстиль — 75,6%, производство кожи и изделий из кожи — 60,2%.

«Роста нет, и многие производства на грани закрытия,— заявляет президент СПИЛП, директор и основательница бренда Lady Sharm Валентина Миронова.— Повышение цен на фоне маркировки, введение НДС, рост цен на продуктовую корзину, рост ЖКХ — все это не добавляет покупательского оптимизма и повышения покупательной способности. "Удвоили оборот" — это только слова. На самом деле все дело в маркировке. Всю продукцию, ввезенную нелегально, при маркировке остатков назвали произведенной в России. Произвели продукцию даже те, у кого нет ни одной швеи. Отсюда и такие цифры».

Китай наступает

Как признают участники рынка, соревноваться по цене с китайскими производителями практически невозможно из-за ограниченности сырьевой базы. Большинство тканей по-прежнему импортируется, что создает риски при колебаниях валютных курсов. Также в числе причин называют таможенные пошлины, логистические издержки, разницы в масштабах производства и стоимости рабочей силы.

«У нас маркировка — "Честный знак" (ЧЗ), это плюс 10–12% к цене, НДС — это еще около 15%, кредитные ставки 27–28%, нет компенсации выставочной деятельности, кредитных ставок. Дорогая аренда торговых площадей. Это не весь перечень факторов, влияющих на нашу конкурентоспособность»,— комментирует госпожа Миронова.

С ней согласен господин Бурмистров: «Мы видим, что крупнейшие маркетплейсы повышают комиссии, увеличивают период отсрочки платежа. И это, в свою очередь, ухудшает себестоимость. В этом плане уже понятно, что российские игроки с Китаем, конечно, конкурировать не могут».

Однако петербургские компании могут конкурировать в нишевых сегментах, делая акцент на качестве, дизайне и быстрой реакции на изменение трендов, полагает профессор кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при Правительстве РФ Надежда Капустина. «Местное производство может оперативно реагировать на запросы потребителей. Фокус на экологичность и бережливое производство также может стать конкурентным преимуществом»,— добавляет эксперт.

По словам гендиректора ООО «Акватикс-Про» Андрея Великотского, с уходом западных брендов у компании выросли заказы на костюмы пассивного спасения. «К сожалению, многие комплектующие для спасательного снаряжения не производятся в России, и в условиях санкций для нас это стало серьезным вызовом,— рассказывает он.— В части спасательных костюмов продукция из Китая может составлять только ценовую конкуренцию, но мы уверены, что китайские товары не пройдут испытания по той методике, которая используется для оценки качества нашей продукции».

Тормозит развитие отрасли и дефицит квалифицированных кадров: швейные специальности долгие годы считались непрестижными, и сейчас приходится преодолевать последствия такого отношения. «Профессия легкого промышленника потеряла интерес в глазах людей,— говорит основатель аутдор-бренда одежды Red Fox Влад Мороз.— В сложившейся ситуации на рынке мы зашли в тупик: где найти "новую кровь", кому передать свой опыт».

Перспективы легкой промышленности Петербурга выглядят обнадеживающе при условии грамотной стратегии развития, полагают эксперты рынка, если городу удастся создать полноценный кластер. Плюс ко всему производители ждут послаблений в виде 10% НДС.

Ксения Ахметжанова