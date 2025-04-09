В ожидании десятикратного роста автоматизации

По оценкам экспертов, в 2024 году российский рынок автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) достиг 124 млрд рублей, что на 49,7% больше по сравнению с позапрошлым годом. При положительной динамике уровня цифровизации этот процесс в промышленности сдерживают острая нехватка IT-специалистов и значительное отставание разработки отечественного ПО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласно данным НИУ ВШЭ, представленным в 2024 году, общее число промышленных роботов в России в 2023 году достигло 12,8 тыс., причем в промышленности Петербурга задействовано 1,3 тыс. роботов, что является самым высоким показателем

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Согласно данным НИУ ВШЭ, представленным в 2024 году, общее число промышленных роботов в России в 2023 году достигло 12,8 тыс., причем в промышленности Петербурга задействовано 1,3 тыс. роботов, что является самым высоким показателем

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Несмотря на то, что в последние годы российские промышленные предприятия демонстрируют значительный прогресс в области автоматизации и внедрения передовых технологий, уровень автоматизации и цифровизации остается неоднородным. По данным CNews за 2023 год, только 15,8% отечественных предприятий демонстрировали высокий уровень автоматизации и роботизации, в то время как 47,4% компаний оценивали свой уровень как низкий, а 36,8% — как средний. На сегодняшний день ситуация не сильно изменилась, говорят эксперты.

Отраслевая неоднородность

Руководитель практики повышения операционной эффективности ГК «КОРУС Консалтинг» Денис Салтыков подтверждает, что уровень автоматизации российских промышленных компаний значительно варьируется в зависимости от отрасли и размера бизнеса. Так, крупные перерабатывающие предприятия (в сфере нефте- и газопереработки, производства удобрений, алюминиевого проката, литья металлов и т. д.) уже давно запустили программы цифровой трансформации и модернизации IT-ландшафта, благодаря чему достигли высокой степени автоматизации. «Это касается общего управленческого контура, производственных и вспомогательных бизнес-функций, где компании сегодня активно применяют специализированные отраслевые IT-решения»,— перечисляет господин Салтыков.

Предприятия среднего и малого бизнеса, как правило, уже внедрили информационные системы, покрывающие учетный контур. В отраслях с высокой потребностью в управлении оборудованием активно используются продукты класса АСУ ТП. Однако для большинства промышленных компаний сегмента МСП пока еще остается проблемой автоматизация некоторых ключевых бизнес-функций, среди которых планирование и ТОиР (технический ремонт и обслуживание), отмечает эксперт ГК «КОРУС Консалтинг». Основной барьер — высокая стоимость IT-продуктов и их внедрения для малого и среднего бизнеса.

Значительная часть предприятий, например пищевой промышленности и легкой промышленности, остается на стадии модернизации, констатирует Ольга Квашенкина, собственник холдинга SNDGlobal. «Многие компании используют устаревшие технологии, что ограничивает их производительность и конкурентоспособность. Проблемы усугубляются ограниченной доступностью оборудования и ПО зарубежного производства из-за текущих санкционных ограничений»,— объясняет эксперт.

Показатели промышленной роботизации в России пока существенно отстают от мировых лидеров, признает технический директор WMT Group Роман Еникеев. По его словам, в России эксплуатируется около 11 тыс. промышленных роботов, причем плотность роботизации составляет всего 11 роботов на 10 тыс. работников. Однако в указе президента РФ о национальных целях развития упомянуто, что к 2030 году Россия должна войти в топ-25 стран по плотности роботизации и увеличить общее количество роботов до 94 тыс. Тогда на 10 тыс. работников будет приходиться почти 100 роботов. «Иными словами, нас ждет почти десятикратный рост роботизации отечественных предприятий в ближайшие шесть лет»,— подсчитал представитель WMT Group.

Отставание в замещении

Все большее значение в сфере промышленной автоматизации приобретает импортозамещение. Однако, по оценкам специалистам, по состоянию на 2024 год доля отечественных АСУ ТП в ключевых отраслях промышленности составляла менее 10%. «Прогнозируется, что в 2025 году эта цифра вырастет на 4–5%, что подчеркивает огромный потенциал для дальнейшего развития»,— обращает внимание партнер конструкторского бюро «Элементум Лаб» Вадим Тымчик.

По его мнению, основные трудности в процессе импортозамещения включают зависимость от иностранных технологий и недостаток отечественных аналогов. Многие предприятия продолжают использовать зарубежное оборудование и программное обеспечение, что создает риски в условиях геополитической нестабильности. При этом не во всех сегментах рынка присутствуют конкурентоспособные российские решения, что замедляет процесс перехода на отечественные технологии.

В промышленной автоматизации основные трудности импортозамещения связаны с узкой специализацией многих отраслей. «Все это бросает серьезный вызов локальным разработчикам, которым необходимо создавать конкурентоспособные решения в условиях ограниченных ресурсов и сжатых сроков»,— заключает господин Еникеев.

ИИ на производстве

Большинство производственных компаний только начинает исследовать возможные сценарии использования технологий искусственного интеллекта (ИИ). Заместитель руководителя направления «Т1 ИИ» IT-холдинга Т1 Сергей Карпович объясняет, что в настоящее время в промышленности наиболее востребованы две группы решений на основе ИИ. Первая группа — системы компьютерного зрения, которые используются для контроля качества продукции и мониторинга экстренных ситуаций. Вторая группа — цифровые помощники, выступающие в роли систем, повышающих эффективность и безопасность производственных процессов.

Господин Карпович полагает, что широкое распространение искусственного интеллекта в процессах предприятий сдерживают следующие факторы: высокие операционные затраты на создание, внедрение и эксплуатацию ML-моделей (моделей машинного обучения) и нехватка ресурсов IT-инфраструктуры.

Технический директор компании «Роквул» Денис Романов говорит, что в части инженерной разработки, проектирования, управления бизнес-процессами технологии ИИ применяются в России достаточно широко и активно. «Если же говорить о применении ИИ в сфере управления промышленным оборудованием ("умными" станками, производственными линиями, промышленными роботами), то это прерогатива производителей такого оборудования, а их в России на данный момент практически нет, либо они находятся на стадии активного развития технологии»,— обозначает ситуацию эксперт.

Господин Тымчик склонен думать, что в целом российские промышленные предприятия находятся на пути активной цифровизации и внедрения ИИ, что способствует повышению их конкурентоспособности на мировом рынке. По данным конструкторского бюро «Элементум Лаб», в 2024 году объем рынка ИИ-проектов в России достиг 305 млрд рублей, прогнозы на 2025 год предполагают рост этого рынка до 600–800 млрд рублей. В качестве примеров пилотных проектов по внедрению ИИ господин Тымчик приводит разработки Navio L5, представившей в декабре 2024 года первый полностью беспилотный магистральный седельный тягач российского производства, не имеющий места для водителя и оснащенный системой ИИ для автономного управления. Еще один пример — разработанные компанией Cognitive Pilot системы автономного управления для сельскохозяйственной техники и железнодорожного транспорта.

И снова кадры

Недостаток специалистов, обладающих компетенциями в разработке и внедрении отечественных систем автоматизации,— краеугольный камень в сдерживании скорости и масштабов диджитализации промышленной сферы. Как комментирует Евгения Андреева, эксперт по подбору персонала «Роквул», после ухода большинства международных организаций многие компании столкнулись с необходимостью формирования собственных IT-подразделений. На рынке сложилась ситуация, когда практически одновременно множеству компаний потребовались похожие специалисты с опытом работы в тех или иных системах. Всплеск спроса спровоцировал постоянный, практически ежеквартальный рост финансовых ожиданий кандидатов. «Таким образом, конкуренция и борьба за кадры стали очень острыми»,— делится HR-специалист.— Говоря о конкуренции за IT-кадры в промышленном секторе, можно сказать, что мы конкурируем не с другими производственными компаниями, а с крупнейшими отечественными IT-компаниями, которые всегда были одними из наиболее привлекательных работодателей — как с финансовой точки зрения, так и со стороны нематериальной мотивации сотрудников».

Госпожа Квашенкина добавляет, что многие компании решают кадровую проблему через собственные образовательные инициативы. На базе крупных предприятий организуются корпоративные университеты, программы стажировок и переквалификации. Также активно развиваются партнерства с вузами и колледжами.

Василиса Мотова