В интересах промышленного бизнеса

В Санкт-Петербурге впервые состоится Всероссийский форум-выставка «Госзаказ». Он пройдет с 23 по 25 апреля. На протяжении 19 лет данное ключевое событие для профессионалов сферы закупок проводилось в Москве. Почему площадкой для организации юбилейного мероприятия стал петербургский конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», как трансформировалась концепция форума и какие важные вопросы стоят на повестке, рассказал корреспонденту «Ъ-СПб» директор форума Андрей Садофьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба форум-выставки «Госзаказ» Фото: пресс-служба форум-выставки «Госзаказ»

— Насколько важно данное событие в контексте построения национальной контрактной системы?

— Форум-выставка «Госзаказ» играет значимую роль, и символично, что наше юбилейное мероприятие отмечается в год двадцатилетия национальной контрактной системы. В целом система госзакупок строится на трех «китах»: законодательство, техническое обеспечение и деловая этика. За два десятилетия эти компоненты сформировали единую информационную среду. Непосредственно наше мероприятие обеспечивает обратную связь между профессиональным сообществом: заказчиками, производителями, контролерами, банковской системой и органами власти. По сути, это единственное мероприятие общенационального уровня, посвященное закупкам. И это гражданская инициатива, хотя и поддерживаемая на государственном уровне.

За 19 лет наш форум превратился в площадку, где вырабатываются законодательные инициативы и обсуждаются решения отраслевых закупочных задач. Госзаказ — это инвестиции в экономику страны, а учитывая текущие реалии, нужно, чтобы заказчики смотрели в сторону российских товаропроизводителей. И для этого очень много механизмов разработано, например, офсетные контракты, которым и правительство Санкт-Петербурга уделяет большое внимание. Поэтому неудивительно, что юбилейное мероприятие мы проводим здесь. В прошлом году мы подписали соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Само распоряжение о проведении форума подписал первый вице-премьер Денис Мантуров, курирующий программы технологического лидерства России.

— Какой главный посыл форума?

— Среди ключевых тем 2025 года — роль госзаказа в модернизации промышленности, поддержка отечественных производителей, развитие кооперации и инноваций, цифровые решения как основа технологического лидерства. Мы сосредоточимся на инструментах технологической независимости. Но это не абстрактные разговоры, наша цель выделить то, что уже работает и приносит результаты. Мы выслушаем кейсы профессионального сообщества: представителей промышленного бизнеса, инвесторов, электронных площадок.

— В чем еще профит компаний от участия в выставке?

— Главный стимул для экспонентов — демонстрация своих товаров и технологических решений. Однако наша экспозиция уникальна, так как она ориентирована на закупки: государственные, корпоративные, коммерческие. Нас интересует не только конечный продукт, но и его производственная и маркетинговая предыстория, его потенциал. Мы стремимся показать место продукции на рынке, возможности ее продвижения и господдержки, а также обеспечить гарантированный спрос через госзакупки. Его, в свою очередь, можно поддержать за счет офсетных контрактов. И о том, как можно обеспечить гарантированный спрос, мы поговорим в рамках деловой программы.

— Будут ли презентованы какие-либо новации в деловой программе?

— Да, будет представлена централизованная инжиниринговая платформа для среднего индустриального бизнеса. Это инструмент промышленной кооперации, который поможет выстроить цепочку взаимодействий от идеи до серийного производства и сбыта. Платформа станет своего рода индустриальным маркетплейсом с открытым кодом, где каждый участник сможет найти возможности для развития. И каждый сможет присоединиться к этому проекту. Ключевым партнером при создании платформы является Минпромторг. Также активно участвуют Московская область и «Иннопрактика». Мы также задействуем экспертный ресурс, который сформировался вокруг форума за два десятилетия.

— Какие главные стенды выделите в экспозиции?

— Как и все предыдущие годы, форум активно взаимодействует с Минпромторгом, и стенд министерства традиционно один из самых эффектных. На нем представлены наработки и продукция перспективных российских компаний. Кроме того, за три дня экспозиции здесь происходит множество значимых событий и заключаются важные контакты. Также Минобрнауки России представит на своем выставочном стенде наиболее перспективные разработки ведущих российских университетов.

Стоит отметить, что у нас сложилась традиция адресных обходов экспозиции делегациями экспертов, включая представителей федеральных и региональных органов власти. Такие обходы помогают решать вопросы, которые казались бизнесу непреодолимыми: от господдержки до сертификации и финансового обеспечения.

— Какие, на ваш взгляд, сейчас стоят задачи перед экономикой?

— Российская экономика все больше ориентируется на производство. Обрабатывающая промышленность занимает все более значимое место в структуре ВВП, вытесняя экспорт энергоносителей. Также мы считаем, что пришло время для индустриализации двойного назначения. Нужна экономическая машина, способная переключаться между военными и мирными задачами с привлечением малого и среднего бизнеса. Все эти задачи будут обсуждаться на форуме, а все предложения войдут в итоговую резолюцию, которая будет учтена в работе Госдумы и правительства РФ.

Беседовала Алиса Мальцева