«За основу стратегии сразу взяли локализацию и усиление производственных возможностей»

Российская компания «Систэм Электрик» (ранее Schneider Electric в РФ и Белоруссии), производитель комплексных решений в области распределения электроэнергии и автоматизации, до конца 2026 года планирует инвестировать 250 млн рублей в развитие производства электротехнического оборудования на предприятии «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» (СЭЗЭМ) в Ленинградской области. О сохранении тренда на импортозамещение в отрасли и усилении локализации мощностей рассказал корреспонденту «Ъ-СПб» первый заместитель генерального директора компании по рынкам «Энергетика» и «Автоматизация» Николай Ладыгин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Систэм Электрик Фото: Систэм Электрик

— С момента ухода из России иностранных компаний пошел третий год, какие сейчас наблюдаются тенденции на рынке электротехнического оборудования?

— На российском рынке электротехники можно выделить несколько не очень похожих друг на друга сегментов. Есть виды продукции, которые уже довольно давно успешно производятся в России отечественными компаниями. Например, в нашем случае это, в том числе, релейная защита и автоматика. НТЦ «Механотроника», который входит в состав «Систэм Электрик», является одним из лидеров в этой области.

Ряд продуктов, особенно оборудование среднего напряжения, не имели глубокой локализации и поставлялись под различными брендами из дружественных стран. А такие решения, как специализированный софт и продукты для автоматизации в энергетике, были полностью импортными. Процессы импортозамещения идут во всех этих областях, но некоторые из них требуют от производителей намного больше ресурсов, усилий и времени.

— То есть можно сказать, что такие компании, как ваша, были готовы к вызовам импортозамещения?

— «Систэм Электрик» де-факто стала преемником Schneider Electric и оказалась в двояком положении. С одной стороны, после ухода международной компании продолжали работать без изменений завод «Потенциал», производящий розетки и выключатели, и НТЦ «Механотроника», сфокусированный на релейной защите и автоматике 6–220 кВ. Суммарно это составляло около 30% оборота компании по состоянию на 2021 год.

А вот про периметр оборудования от средневольтного энергораспределения 35 кВ до конечного распределения 220 В и про промышленную автоматизацию такого сказать было нельзя. Нам пришлось заново запускать полностью все линейки.

Ключевое наше достижение — это то, что мы перезапустили эти направления всего за год с небольшим. Не все получилось сразу, но уже сейчас можно сказать, что нам удалось. Мы фактически достигли оборотов Schneider Electric в России образца 2021 года! За совсем небольшой срок мы возместили 70% бизнеса с нуля. В этом году рассчитываем достичь показателей по обороту Schneider Electric в России и Белоруссии до 95% от исторического пикового значения.

Хороший пример для иллюстрации этого момента — наш завод СЭЗЭМ, который в 2022 году остался без продукции. До этого он производил КРУ (компактное распределительное устройство) RM-6 по большей части из иностранных комплектующих — от релейной защиты до металла. Сейчас он производит его качественный аналог RME, который имеет тот же срок службы 30 лет, но уже с серьезной долей локализации, а также большой пул новой продукции: разные типы средневольтных ячеек и воздушные выключатели.

— Что сейчас с рынком в целом? Кого вы считаете своими конкурентами?

— Уже сейчас, после такого серьезного перезапуска, мы вошли в число компаний-лидеров, которые предлагают комплексное решение для распределения электроэнергии, и заменили ушедшие западные бренды, такие как ABB, Siemens и Schneider Electric. Да, мы не одни, на рынке есть несколько серьезных игроков, но мы обладаем важными преимуществами.

Нарастили массу компании, которые поставляют продукты из Китая, оставаясь при этом целиком азиатскими производителями. Раньше они занимали весьма скромную долю рынка. Они, наверное, и являются нашими основными конкурентами. Но мы отличаемся от них тем, что четко идем по пути локализации.

Безусловно, изначально мы начинали производство в Китае на совместных предприятиях с азиатскими партнерами, но мы не останавливаемся на этом и шаг за шагом переносим производство в Россию. В подтверждение этому — у нас уже есть большое количество свидетельств Минпромторга о российском происхождении продуктов. В планах довести постепенно этот показатель до максимума и стать компанией, которая локальна на 100%.

Еще остаются бренды, которые частично производят оборудование в Китае, частично в России. Раньше, во времена «большой тройки» — все тех же ABB, Siemens и Schneider Electric, они были небольшими локальными игроками, не занимали лидерских позиций и часто работали в самом низком ценовом сегменте. После ухода западных вендоров они серьезно нарастили и оборот, и продуктовое портфолио — прежде всего за счет азиатских заводов или релейблинга.

Быстрый эффект был связан с тем, что на момент ситуации 2022 года они были готовы, им не нужно было как, например, нам заново создавать те 70% продуктового предложения. И от этой группы мы тоже сильно отличаемся. В первую очередь благодаря накопленным во времена Schneider Electric экспертизе, компетенциям по НИОКР и контролю качества, опыту комплексного игрока, комплексных поставок и реализации крупномасштабных проектов. А во-вторых, большую роль играет наше желание действительно перевести в Россию производство каждого изделия. И у нас уже есть первые успехи, например, мы довели уровень локализации КРУ RME до более чем 90% на заводе в Ленинградской области.

— Что вы берете на локализацию в первую очередь, есть ли какие-то критерии?

— Локализация — наша цель и наша стратегия. Для этого есть два главных критерия: рентабельность и критичность продукта для рынка. Живой пример: в России, по нашим оценкам, эксплуатируется более 100 тыс. воздушных выключателей MasterPact с расцепителями MicroLogic производства Schneider Electric. Мы также выпускаем аналог на нашем заводе СЭЗЭМ, то есть это уже российский продукт, в котором наиболее сложный компонент — электронный расцепитель — разработан и производится в НТЦ «Механотроника».

Такие выключатели, как SystemePact ACB и расцепитель SystemeLogic X, без изменения конструктива конечного изделия просто заменяют зарубежный аналог и продолжают работать после минимальной донастройки. По этому продукту мы подали документы в Минпромторг для получения свидетельства о локальном происхождении. Отмечу, что подобного оборудования сейчас нет в реестре. То есть локализация воздушных выключателей отечественными и иностранными поставщиками пока либо не начата, либо еще находится в процессе.

— Что произошло с рынком промышленного программного обеспечения?

— Тут произошли самые серьезные изменения. Отечественный софт, например SCADA-системы, существовали всегда, но занимали скорее периферийные позиции. Тот же Schneider Electric со своей дочерней структурой AVEVA был несомненным лидером и на рынке SCADA, и на рынке MES-систем.

В области промышленного ПО наша страна сделала действительно огромные шаги. Иностранный софт если еще не замещен, то будет полностью вытеснен в самое ближайшее время. И это стало возможным, в том числе, благодаря запросу на его внедрение от отечественной промышленности. В России почти моментально появились новые игроки, серьезно расширилось локальное предложение продуктов. Мы стали частью этого процесса. Запущенная в 2022 году IT-компания Systeme Soft смогла очень быстро выйти на рынок с российским ПО, которое уже включено в реестр Минцифры. Всегда были свои продукты у НТЦ «Механотроника», тоже внесенные в этот реестр. Сейчас мы уверенно чувствуем себя на рынке, предлагаем и успешно внедряем собственные продукты.

— Расскажите, как сейчас развивается направление импортозамещения и локализации в производстве электротехнического оборудования?

— Более 60% поставляемого «Систем Электрик» оборудования сделано в России. Но в ближайших планах у нас увеличение этого показателя. В данный момент СЭЗЭМ продолжает выпуск компактных распределительных устройств RME — локализованного продукта, полностью заменившего популярные устройства RM-6. Последние производились на предприятии с 2011 года еще до ухода Schneider Electric. Комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией этой серии используются в распределительных сетях напряжением 6, 10, 20 кВ. Установленный парк в России приближается, по некоторым оценкам, к 100 тыс. единиц.

Расскажу чуть подробнее про RME, потому что он является своего рода совершенным инженерным продуктом. На сегодня в России это единственное КРУЭ (комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией), в котором гашение дуги в коммутационном аппарате происходит в среде элегаза, что не требует применения дополнительных устройств ограничения перенапряжений.

В составе изделия практически все детали уникальны и не применяются в устройствах других производителей. Для сборки одного моноблока используется свыше 900 комплектующих. В их числе — детали из более чем 20 металлов и сплавов, 16 видов пластиков, больше 20 электронных компонентов.

Раньше использовались компоненты в основном от авторизованных поставщиков из Европы и Азии, однако в 2022 году пришлось оперативно искать замену среди отечественных производителей и поставщиков из дружественных стран. В эту работу активно включилась наша R&D-команда. Критериям «Систэм Электрик» соответствовали далеко не все. Например, для производства герметичного бака из нержавеющей стали нашли металлообрабатывающую компанию. Но ей потребовалось дополнительные производственные ресурсы. «Систэм Электрик» помогла приобрести оборудование, чтобы качество металлических заготовок для сварки на автоматизированном комплексе удовлетворяло бы нашим требованиям.

Кроме того, в рамках проекта были разработаны электронные устройства, элементная база которых не содержит компонентов, произведенных в недружественных странах. К ним относятся терминалы РЗА БМРЗ-60-VIP, индикатор наличия напряжения Systeme VPIS. Разработку этих устройств мы осуществили благодаря производственной кооперации предприятий группы компаний «Систэм Электрик».

— Насколько успешно сейчас строится работа с локальными поставщиками и партнерами?

— Прежде чем начать серийное производство с любым новым партнером, компания проводит тщательный аудит производства, чтобы убедиться в готовности к серийному выпуску и ритмичным поставкам. Персонал компании-партнера также обучают минимизировать брак материалов на входном контроле и в целом соответствовать критериям надежного поставщика.

Сейчас при производстве моноблоков RME предприятие СЭЗЭМ тесно сотрудничает с НТЦ «Механотроника» и заводом «Потенциал», с более чем сотней поставщиков из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, 88 поставщиками из других российских регионов и производителями из дружественных стран. В результате уровень локализации RME превышает 90%.

— Если продолжить говорить о СЭЗЭМ, то как в целом изменился и развивается продуктовый портфель завода?

— С 2022 года продуктовая линейка предприятия существенно расширилась. Сейчас, помимо RME, производятся новые ячейки среднего напряжения Systeme MVnex, SystemeRS, которые применяются во всех ключевых отраслях промышленности для распределения электроэнергии. Кроме этого, в прошлом году было запущено производство новых ячеек SystemeRSF. Проектная мощность завода позволяет выпускать до 6 тыс. единиц всех этих изделий в год.

В прошлом году на СЭЗЭМ начали собирать воздушные выключатели SystemePact ACB от 400 до 4000 А, применяющиеся в сетях низкого напряжения на объектах промышленности и инфраструктуры. В настоящее время идет процесс повышения уровня их локализации. Планируем, что к концу 2025 года он достигнет 70%.

— Что происходит сегодня со спросом на такое оборудование?

— СЭЗЭМ не производит RME на склад: все производится строго под заказ и конкретные потребности заказчиков в минимальные сроки. Крупные потребители, такие как дочерние компании ПАО «Россети» — «Россети Московский регион», «Ленэнерго», «Янтарьэнерго», компании из различных отраслей промышленности, активно применяют его на своих объектах. Оборудованием среднего и низкого напряжения от «Систэм Электрик», например, оснащен Череповецкий металлургический комбинат ПАО «Северсталь».

— Расскажите о дальнейших планах по локализации производства.

— Средства будут направлены на масштабное строительство, в результате которого увеличатся производственные и складские площади СЭЗЭМ более чем на 3000 кв. м. В конце прошлого года СЭЗЭМ приступил к проектированию нового автоматизированного цеха сборки SystemePact ACB, а в течение 2025 года планируется начать серийное производство аналогичной линейки под брендом Dekraft ВА-750. После запуска нового участка объем производства этих аппаратов в России достигнет 12 тыс. единиц в год.

Можно сказать, что с 2022 года мы прошли действительно большой путь и сделали рывок на пути реальной локализации. Наша миссия как раз и заключается в этом: мы хотим развивать российские технологии и компетенции, вкладываем в это средства и верим, что это правильная стратегия для игры вдолгую. Переклеивать шильдики или просто импортировать сюда китайские технологии — это не наш выбор. План на следующие три года — выйти на 100% локализации по основным линейкам продукции.

Беседовала Антонина Егорова