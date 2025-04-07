Алкоголь повысил градус ответственности

Центральный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима жителя Екатеринбурга Артема Оморьяна, обвиняемого в оправдании терроризма. По версии следствия, во время прямого эфира в социальной сети для знакомств «Другвокруг» он оскорбил российских солдат, погибших во время специальной военной операции (СВО), и поддерживал идеологию украинского батальона «Азов» (признан террористическим и запрещен в России). Вину подсудимый признал частично.



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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, ранее судимый за кражи и грабежи охранник Артем Оморьян провел стрим в социальной сети для знакомств «Другвокруг» ночью 6 января 2024 года. Во время эфира он заявил, что якобы в поддержку Украины срывал шевроны с российских солдат, погибших на СВО. Однако, по сведениям «Ъ-Урал», он в боевых действиях не участвовал.

После стрима к нему домой пришли участники объединения «Русская община» и потребовали объяснить, с какой целью он оскорблял российских военных. Артем Оморьян ответил, что «уже извинился» и что его «неправильно поняли». Тогда участники объединения пообещали, что он «ответит по закону».

Впоследствии Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Артема Оморьяна на 10 суток по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Затем ему было предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Во время исследования доказательств в суде стало известно, что рапорт в ФСБ на Артема Оморьяна написали журналисты местного «Крик ТВ».

Во время судебного следствия в Центральном окружном военном суде в Екатеринбурге гособвинитель сообщил, что в высказываниях Артема Оморьяна были признаки оправдания деятельности украинского военизированного националистического объединения «Азов», которое признано террористической организацией и запрещено в РФ.

Центральный окружной военный суд приговорил Артема Оморьяна к шести годам колонии общего режима по ст. 205.2 (оправдание терроризма), сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда. Вину он признал частично.

Во время судебного следствия подсудимый настаивал, что «не оправдывал никакую террористическую группировку», а подобное высказывание допустил в связи с сильным алкогольным опьянением. Его адвокат подчеркивал, что во время прямого эфира зрители писали о том, что его доверитель «поймал белку», что «в народе означает белую горячку».

Мария Шараева