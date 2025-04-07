В Ярославский зоопарк привезли нового леопарда

В Ярославский зоопарк приехал леопард из Самары, сообщили в зоопарке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский зоопарк Фото: Ярославский зоопарк

Кличка животного — Амур, ему около 5 лет. В настоящее время новый обитатель находится на карантине в специальной зоне. Планируется, что Амур создаст семью с Баунти — леопардом, живущим в Ярославском зоопарке.

«После приезда он активно исследовал новое место жительства, знакомился с новыми запахами и обстановкой — и ему у нас очень понравилось»,— рассказали в зоопарке.

Алла Чижова