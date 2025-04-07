В Ульяновской области в январе-феврале индекс промпроизводства достиг 107,3%

В Ульяновской области в январе-феврале текущего года индекс промышленного производства составил 107,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Ульяновскстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В обрабатывающих производствах показатель достиг 109,9%, при этом химических веществ и продуктов в регионе стали выпускать в два раза больше. В добыче полезных ископаемых индекс промпроизводства составил 103,3%. За два месяца текущего года ее объем в денежном выражении превысил 6,4 млрд руб. При этом более 80% приходится на добычу нефти и газа.

Андрей Сазонов