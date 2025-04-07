Ограничение продажи алкоголя в Вологодской области

Ограничение продажи алкоголя было одной из первых инициатив избранного в сентябре 2024 года губернатора Вологодской области Григория Филимонова. С 1 марта 2025 года с понедельника по пятницу алкоголь можно приобрести в магазинах с 12:00 до 14:00, в выходные и праздничные дни — с 8:00 до 23:00. Правила распространяются на розницу и точки, расположенные во дворах или на первых этажах многоквартирных домов. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени. В феврале правительство области запустило антиалкогольный чат-бот, призвав жителей сообщать о незаконной продаже алкоголя.

С помощью закона власти региона планируют снизить показатели смертности и повысить рождаемость от полутора до двух раз до 2030 года. Уже 3 апреля Георгий Филимонов заявил, что в первый месяц ограничений в Вологде закрылись 50 федеральных алкомаркетов из 99, а также 9 из 19 региональных. В Череповце закрылись 75 федеральных алкомаркетов из 122 и 34 из 143 региональных. В других населенных пунктах области закрылись 19 федеральных и 16 региональных алкомаркетов.

Минздрав РФ поддержал вологодскую инициативу. Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный высказался против таких резких мер, а депутат Султан Хамзаев предложил распространить ограничения на другие регионы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что закон является прерогативой Вологодской области и не распространяется на всю страну.

Милена Двойченкова