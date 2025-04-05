В Саратове КПРФ попросила памятник Сталину у губернатора, но в мэрии отказали

В Саратове депутату областной думы от КПРФ Александру Анидалову отказали в установке памятника Иосифу Сталину, пишет его товарищ по фракции Денис Буланов в своем Telegram-канале. Ранее парламентарий в официальном письме попросил губернатора Романа Бусаргина в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне установить бюст верховного главнокомандующего.

Запрос был направлен в марте, автор предложил разместить памятник в генсеку в Парке Победы. Вместо губернатора Александру Анидалову ответил заместитель главы администрации Саратова по ЖКХ Максим Сиденко. Муниципальный служащий сообщил, что в городском бюджете денег на памятник товарищу Сталину нет.

Денис Буланов напомнил, что деньги коммунисты просили из областного бюджета: «Создается впечатление, что чиновники пытаются подменить суть вопроса формальной отпиской. Или мы имеем дело с нежеланием признать то, что Великая Победа 1945 года была одержана советским народом под руководством Коммунистической партии и генералиссимуса Сталина?» — написал депутат.

Никита Маркелов