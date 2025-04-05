Депутат Милонов рассказал о полученном в зоне СВО ранении

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что во время участия в боевых действиях в зоне военной операции на Украине получил ранение. Когда конкретно это случилось, он не уточнил. Господин Милонов утверждает, что не стал это афишировать, чтобы его травму не использовал противник в информационной войне.

Депутат служил в противотанковой артиллерийской батарее старшим наводчиком. Он занимался наведением пушки «Рапира», заправкой снарядов и поддержкой пехоты. «Последнее время я в Горловке жил, в расположении. А пушка моя стояла в 4 км»,— рассказал депутат «Комсомольской правде».

Виталию Милонову 51 год. В октябре 2022 года он отправился в зону СВО добровольцем. В июне 2023-го господин Милонов рассказывал, что «поднадорвал» ахиллово сухожилие, но эта травма была не серьезная. Он утверждает, что ему пришлось вернуться, потому что депутатам запретили длительное нахождение в зоне СВО.