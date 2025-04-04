Главные новости за 4 апреля. Новороссийск
Новороссийск занял 9 место в рейтинге городов РФ по качеству жизни.
В Новороссийске суд оштрафовал КТК за нарушения требований при перевалке нефти.
В морском порту Новороссийска запретили ввоз 60 партий апельсинов.
В Новороссийске построят маслоналивной терминал мощностью 400 тыс. т в год.
Кота Бурака заберут из порта Новороссийска сразу после разрешения госорганов.
В Новороссийске выявили неуплату таможенных платежей при ввозе стройтоваров.
Юрист: кот из Турции может покинуть порт Новороссийска за один день.
В Новороссийске с начала сезона произошло два ДТП с участием электросамокатов.