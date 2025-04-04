В Новороссийске произошло два ДТП с участием электросамокатов с начала 2025 года

В 2025 году в Новороссийске с открытия сезона произошло два дорожно-транспортных происшествия (ДТП) с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Управления МВД России по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

Как узнал «Ъ-Новороссийск», водители электросамокатов не были причиной обеих аварий. В 2024 году из 12 аварий с электросамокатами в восьми случаях виновниками ДТП стали водители СИМ.

«За нарушение ПДД лицами, управляющими СИМ в соответствии с ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ предусмотрен административный штраф в размере 800 руб., в случае управления в состоянии опьянения предусмотрен административный штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.»,— рассказали «Ъ-Новороссийск» в пресс-службе Госавтоинспекции.

Рейдовые мероприятия по профилактике правонарушений Правил дорожного движения (ПДД) в отношении водителей электросамокатов регулярно проводятся сотрудниками отдела Госавтоинспекции УМВД России по Новороссийску. В случае ДТП, где виновником окажется водитель СИМ, с причинением легкого ущерба пострадавшему либо нанесения среднего вреда здоровью, назначается административное наказание по ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ, в виде штрафа в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб.

Алена Воробьева