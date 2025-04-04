В Новороссийске выявили неуплату таможенных платежей при ввозе стройтоваров

Неуплату таможенных платежей на сумму свыше 6,5 млн руб. выявили в Новороссийске при ввозе партий товара отделочных материалов и сантехники. Об этом сообщила пресс-служба Новороссийской таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Новороссийской таможни Фото: пресс-служба Новороссийской таможни

«Сотрудники таможни провели камеральную таможенную проверку по поставленным в течение трех лет 45 партиям товаров и выявили, что участник внешнеэкономической деятельности существенно занизил стоимость товара в декларации. По итогам проверки дополнительно начислены таможенные платежи, пени (в том числе штрафы) в размере более 6,5 млн руб.»,— рассказала главный инспектор по связям с общественностью Новороссийской таможни Инна Кирчева.

Товар с заниженной стоимостью компания из Московской области импортировала из Китая, Турции и стран Евросоюза. Среди товаров —керамические раковины, мраморные и гранитные плиты, плитка керамическая, изделия из природного камня и материалы на его основе.

В отношении фирмы-покупателя Новороссийской таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере). Также компании был назначен штраф в размере 250 тыс. руб. Таможенные платежи и судебный штраф участник внешнеэкономической деятельности оплатил.

Алена Воробьева