В Новороссийске построят маслоналивной терминал с отгрузкой на морской транспорт

Новороссийский Зерновой Терминал (НЗТ, входит в «Деметра-Холдинг») построит участки по хранению неопасных наливных грузов, их приема с железнодорожного транспорта и отгрузки на морской. Мощность перевалки новых объектов составит 400 тыс. т в год, сообщили в пресс-службе компании.

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Масло-баковое хозяйство будет состоять из пяти емкостей для хранения наливных грузов общим объемом 24,8 куб. м. Для отгрузки на морской транспорт появится отдельная линия производительностью 600 куб. м в час.

Строительство начнется в течение ближайших месяцев. В эксплуатацию маслоналивной терминал планируют ввести в конце 2025 года.

«Комплексная программа развития терминала предполагает его диверсификацию, расширение номенклатуры грузов, максимальную загрузку существующих мощностей, в том числе неглубоководных причалов. Данный инвестиционный проект как раз решает все эти задачи, а в случае его успешного развития может быть расширен до 35 тыс. куб. м емкости единовременного хранения»,— сообщил управляющий директор НЗТ Владислав Жуков.

Новороссийский Зерновой Терминал — один из крупнейших в стране комплекс по перевалке зерновых культур. Введен в эксплуатацию в 2008 году, обладает собственными глубоководными причалами и всей необходимой инфраструктурой для качественной перевалки зерна, устройствами приема зерна с автомобильного и железнодорожного транспорта.

Алена Воробьева