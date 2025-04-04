В морском порту Новороссийска запретили ввоз 60 партий апельсинов

В Новороссийске за март запретили к ввозу 60 партий цитрусовых из Турции, Египта и Израиля. Об этом сообщила пресс-служба Южного межрегионального Управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В течение марта 2025 года специалистами ведомства в морском порту Новороссийска было забраковано 60 партий цитрусовых, поступивших из Турции, Египта и Израиля общим весом 22,8 тыс. т.

При проверке партий цитрусовых был выявлен карантинный объект – средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata Wied.). Специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ВНИИКР» выдали заключение с подтверждением карантинного состояния продукции. Партии зараженных апельсинов запрещены к ввозу на территорию РФ.

По данным на 1 марта 2025 года, с начала года в порту Новороссийска запретили ввоз 1,2 тыс. т апельсинов. Среди партий цитрусовых – апельсины и мандарины из Турции, Египта и Израиля. При проверке завезенных партий в морской порт «Новороссийск» были выявлены живые личинки средиземноморской плодовой мухи.

Алена Воробьева