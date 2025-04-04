Новороссийск занял 9 место в рейтинге городов РФ по качеству жизни

Новороссийск вошел в десятку российских городов с самым высоким качеством жизни. Данные получены по итогам первого квартала 2025 года и опубликованы в исследовании Финансового университета при правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

«По итогам 1 квартала 2025 года города с самым высоким качеством жизни — это Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Грозный, Калуга, Тула, Владикавказ, Новороссийск, Владимир»,— сообщили исследователи.

Новороссийск занял девятое место и набрал 66 баллов. На первом месте оказался Сочи с 74,3 баллами. По итогам I квартала 2024 года Новороссийск был на седьмом месте, а Сочи — на третьем.

По итогам Индекса качества городской среды за 2024 год Новороссийск набрал 253 балла из 360 возможных. Это выше среднего значения индекса по регионам России. В тройке лидеров традиционно — Москва и Санкт-Петербург, в этом году на третьем месте оказалась Казань. Все 62 города с численностью жителей от 250 тыс. до 1 млн человек признаны комфортными.

Алена Воробьева