В Новороссийске суд оштрафовал КТК за нарушения требований при перевалке нефти

Приморский районный суд Новороссийска назначил штраф АО «КТК-Р» на 200 тыс. руб. из-за нарушений требований безопасности при перевалке нефти. Об этом сообщает пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Суд не стал ограничивать работу двух выносных причальных устройств (ВСУ) в порту Новороссийска, которые были выведены из эксплуатации по итогам проверки Федеральной службой по надзору в сфере транспорта 31 марта 2025 года. Специалисты осмотрели оборудование, в том числе с применением подводных аппаратов, и выявили нарушения требований при перевалке нефти с использованием выносных причальных устройств. Надзорный орган предписал устранить выявленные недостатки до 30 июня 2025 года. Для этого деятельность выносных причальных устройств могла быть приостановлена на срок до 90 суток.

«Суд, рассмотрев доводы и документы проверки, постановил привлечь к административной ответственности и наложить административный штраф на АО "КТК-Р" в размере 200 000 рублей, без административного приостановления работы ВПУ»,— говорится в сообщении КТК.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что по итогам внеплановой проверки на 90 дней приостановлена работа 8 нефтеналивного причала Новороссийского морского торгового порта (ПАО «НМТП»). Компании предписано в срок до 30 июня 2025 года устранить нарушения.

Алена Воробьева