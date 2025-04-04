Совет директоров ТМК рассмотрит вопрос о дивидендах 17 апреля

Совет директоров ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) рассмотрит вопрос о дивидендах акционерам за 2024 год 17 апреля, следует из публикации на сервисе раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В повестке заседания также значатся вопросы о рассмотрении консолидированной отчетности ТМК за 2024 год и предварительных итогах работы за первый квартал 2025 года, об утверждении годовой финансовой отчетности. Помимо этого, совет директоров рассмотрит состояние экологии на предприятиях ТМК, размер оплаты услуг аудиторской организации, предварительно рассмотрит отчет об устойчивом развитии в 2024 году.

По данным отчетности по МСФО, в 2024 году ТМК получила убыток в размере 27,7 млрд руб., в прошлом году прибыль компании составляла 39,3 млрд руб. Согласно бухгалтерской отчетности, выручка компании составила 431,4 млрд руб., что на 12% меньше прошлогодних показателей.

Анна Капустина