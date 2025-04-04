АЛРОСА представила самый крупный бриллиант в истории России весом более 100 карат

В компании АЛРОСА завершена работа над огранкой самого крупного бриллианта в истории нашей страны. Исходный алмаз медово-золотистого оттенка, добытый АЛРОСА на арктическом россыпном месторождении Эбелях, имел вес более 200 карат. Природный минерал, сформированный глубоко в недрах Земли под воздействием высоких температур и давления, увидел солнечный свет задолго до появления на планете человека. Его возраст оценивается примерно в 1 млрд лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Новое Солнце»

Фото: АЛРОСА «Новое Солнце»

Фото: АЛРОСА

Огранка желтого алмаза заняла более двух лет, над ней трудились 15 специалистов ограночного комплекса АЛРОСА. Им предстояло выбрать форму и параметры, которые наилучшим образом раскроют цвет и сияние, заложенные природой, и при этом максимально сохранить рекордный размер сырья. Ими была создана 3D-модель кристалла, проведен спектральный анализ и разработаны виртуальные проекты всех возможных форм его огранки. В итоге была выбрана форма «кушон», а вес ограненного бриллианта составил более 100 карат. «Новое Солнце» — именно такое название получил драгоценный камень, благодаря своему насыщенному фантазийному цвету Vivid Yellow, — продолжает традиции эталонной огранки Russian Cut и демонстрирует высочайшее мастерство российской ограночной школы.