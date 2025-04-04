Задержан бывший первый зампред правительства Коми

Экс-вице-премьер Коми Антон Виноградов стал фигурантом уголовного дела о получении взятки. Он задержан в Москве, и в ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) возбудили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по материалам ФСБ России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Главы Республики Коми Фото: Администрация Главы Республики Коми

Как сообщил «Ъ» источник в окружении Антона Виноградова, он был задержан в столице, куда переехал в конце февраля 2022 года после того, как сложил полномочия. Перед отъездом он сообщил местным СМИ, что в Москве ему предложена работа в одной из госкорпораций.

Расследование связано с периодом работы Антона Виноградова в Коми, куда он был трудоустроен в мае 2023 года. Сначала Антон Виноградов занимал пост заместителя председателя правительства, а с первого августа 2024 года стал первым заместителем председателя правительства. Он курировал развитие в регионе государственно-частного партнерства и отвечал за взаимодействие с крупным бизнесом.

Дарья Шучалина, Сыктывкар