Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает об автомобиле, интерьер которого посвящен традиции любования цветением сакуры.

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Придумывание названия автомобильного бренда путем изменения или усечения одной буквы в каком-нибудь известном пафосном слове — прием довольно давний. Именно таким образом появилась марка Lexus, например, в названии которой отчетливо слышится luxus, то есть «роскошь». Активно используют этот метод и наши, как принято говорить, «китайские партнеры». Так, для марки Exeed убрали одну букву в английском слове exceed, «превосходить», но смысл от этого не поменялся, и месседж понятен. Но вот с Chery другая история. Это никакая не «вишня» с одной буковкой «r». Хотя коллеги уже успели обыграть этот момент. Когда на российском рынке появился кроссовер Chery 9, то одну из публикаций про машину озаглавили «Вишневая девятка». Остроумно, но не совсем по делу. Название марки Chery на китайском звучит как «ки рюи» и переводится как «особенно благоприятный». Так что вишневая тема в автомобилестроении пока не занята, чем и воспользовалась марка Rolls-Royce.

В честь начала сезона цветения сакуры британская марка представила седан Phantom в спецверсии Cherry Blossom, выполненный по заказу клиента из Японии. У подразделения персонализации Bespoke на работу с автомобилем ушло шесть месяцев. Интерьер автомобиля посвящен японской традиции любования цветением сакуры, которое длится всего около недели, и служит напоминанием о скоротечности жизни и важности ценить настоящее. Салон седана украсили тематическими вышивками в виде цветков вишни. Для создания узора на потолке потребовались три недели и порядка 250 тыс. стежков. В компании отметили, что впервые применили трехмерную вышивку, с которой падающие лепестки ощущаются особо реалистичными, а также использовали «древние японские техники» шитья.

Я однажды сам видел в Токио очередь из желающих «пообщаться» с деревом, растущем на улице. У неназванного заказчика «вишневого» Rolls-Royce из Японии будет возможность любоваться цветущей сакурой в любое время года и без всякой очереди.

Дмитрий Гронский