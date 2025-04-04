Ущерб экологии от затонувших танкеров превысил 84 млрд рублей

Суммарный ущерб экологии от разлива мазута из затонувших в Черном море танкеров составил 84,9 млрд руб. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на руководителя Росприроднадзора РФ Светлану Родионову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Данные об сумме ущерба были озвучены госпожой Родиновой на сегодняшнем заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий крушения танкеров под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова. По словам главы Минтранса РФ Романа Старовойта, причинами крушения танкеров стали невыполнение капитанами судов и судовладельцами сезонных ограничений на плавание в Азовском море и Керченском проливе. «Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России»,— добавил господин Старовойт.

Госпожа Родионова, представляя данные об ущербе экологии, отметила, что сумма исчисленного вреда в отношении владельца танкера «Волгонефть-212» (ООО «Кама Шиппинг») составила 49,4 млрд руб., в отношении владельца «Волгонефти-239» (ЗАО «Волгатранснефть») — 35,4 млрд руб.

«У компаний, которым предъявлены требования, есть 1 месяц на добровольное возмещение вреда. По истечении этого срока исковые заявления будут направлены в суд»,— заявила госпожа Родионова.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, затонули 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. В результате крушения погиб моторист «Волгонефти-212», другие члены экипажа были спасены. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Крушение вызвало масштабную экологическую катастрофу в регионе. Судовладельцем «Волгонефть-212» является пермская компания ООО «Кама Шиппинг».