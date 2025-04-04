«Калашников» отправит партию машин «Стена» для защиты Росгвардии при беспорядках

Концерн «Калашников» подготовил к отправке вторую партию специальных автомобилей (АС) «Стена», предназначенных в том числе для защиты полицейских и росгвардейцев при массовых беспорядках, сообщает пресс-служба удмуртского предприятия. АС поставляются малыми сериями по контракту, заключенному в 2023-м, в течение двух лет.

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Спецтехника представляет собой базовое шасси, на которое установлен мобильный защитный комплекс. Оборудование включает ограждение, системы пожаротушения, видеонаблюдения и регистрирования, звукового и светового воздействия.

Конструкторский центр дивизиона спецмашин предприятия прорабатывает варианты модернизации АС, в том числе под запрос МЧС для защиты личного состава при ликвидации чрезвычайных ситуаций.