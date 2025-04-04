В Крыму сокращаются запасы воды

Запасы водохранилищ в Крыму сократились за март на 3 млн куб. м, заявили в республиканском Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По словам специалистов, март на полуострове выдался очень теплым и засушливым.

«Общий суммарный объем воды в Крыму составляет около 112 млн куб. м, что на 3,2 млн куб. м меньше, чем месяц назад, и на 92,11 млн куб. м меньше, чем к началу апреля прошлого года»,— уточнили ученые.

Напомним, летом 2024 года, по данным Госкомводхоза РК, в крымских водохранилищах было около 210 млн куб. м воды.

Александр Егоров, Симферополь