В Красноярском крае с дисконтом продают имущество Ирбинского рудника

Имущественный комплекс Ирбинского рудника, расположенный в поселке Большая Ирба Красноярского края, вновь выставлен на аукцион с дисконтом за 180 млн руб. Стоимость лота снижена на 10% от начальной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«При отсутствии допущенных к торгам заявок, снижение цены лотов будет происходить каждые семь дней на 1% от указанной начальной цены продажи лота»,— сообщается в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Комплекс включает здания и сооружения предприятий лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, стекольной, фарфорофаянсовой, полиграфической промышленности и предприятий промышленности строительных материалов. Кроме того, на торги выставлено промышленное оборудование, комплектующие и инструмент, электродвигатели, генераторы и трансформаторы.

В марте 2022 года Арбитражный суд Красноярского края по заявлению межрайонной инспекции ФНС №10 ввел процедуру банкротства — наблюдение в отношении компании. Сумма просроченной задолженности на тот момент составила 45,8 млн руб.

Ирбинский рудник ранее принадлежал АО «Евразруда». В 2013 году компания заявляла о планах закрыть рудник из-за «недостаточной экономической эффективности» предприятия. С 2014 года, по данным «СПАРК-Интерфакс», рудник принадлежит ООО «Краснокаменская горно-перерабатывающая компания». Рудник владеет лицензией на добычу железной руды на Ирбинском месторождении.

Лолита Белова