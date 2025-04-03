Минфин предложил освободить от НДФЛ выплаты компаний на детей

Министерство финансов подготовило изменения в Налоговый кодекс, которые позволят увеличить не облагаемую налогом единовременную корпоративную выплату при рождении ребенка до 1 млн руб. Сейчас НДФЛ облагается выплата компании свыше 50 тыс. руб.

«Поправками предусматривается увеличение до 1 млн рублей на каждого ребенка не облагаемых НДФЛ и страховыми взносами сумм единовременных выплат, в том числе в виде материальной помощи, производимых работодателями сотрудникам в течение первого года после рождения, усыновления ребенка или установления над ребенком опеки»,— сообщила пресс-служба Минфина ТАСС.

Ведомство также предлагает включать соответствующие расходы работодателей в состав нереализационных расходов. Их могут начать учитывать при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Увеличить необлагаемый налогом размер корпоративных выплат на детей в декабре 2024 года предложил президент Владимир Путин. По его словам, некоторые компании уже начали выплачивать семейный капитал своим сотрудникам, что заслуживает поддержки и поощрения.