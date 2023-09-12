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Коммерсантъ FM
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История БРИКС

Акроним БРИКС (BRICS) придумал экономист банка Goldman Sachs Джим О’Нил в аналитической записке Building Better Global Economic BRICs («Строим лучшую мировую экономику БРИКс») в ноябре 2001 года. Акроним родился из аббревиатуры первых букв названий развивающихся стран — Бразилии, России, Индии и Китая, чьи экономики, по мнению ученого, за счет потенциала и низкой базы будут расти быстрее остальных в мире.

Последовательность букв в слове имеет скрытый смысл: BRICs звучит как английское bricks — «кирпичи». Таким образом автор подчеркивал, что эти страны станут основанием и определят направление развития мировой экономики в новом веке. Ассоциация с кирпичами сохраняется не только в английском: в Китае БРИК — это тоже был «кирпич» ( читается как «чжуань»), а позднее — как «золотые кирпичи» (читается как «цзиньчжуань гуодзя»).

БРИК как содружество государств было фактически основано в июне 2006 года на полях Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. С 2009 года главы стран ежегодно встречаются на официальных саммитах. В 2011 году к содружеству присоединилась ЮАР (South Africa Republic), превратив BRICs в полноценный BRICS. Общая площадь стран БРИКС составляет 39 746 220 кв. км, а общая численность населения оценивается примерно в 3,41 млрд человек, что составляет около 26,7% мировой поверхности суши и 41,6% мирового населения.

На 15-м саммите БРИКС в ЮАР 22–24 августа было заявлено о присоединении к организации в 2024 году шести новых членов — Аргентины, Ирана, Саудовской Аравии, Египта, Эфиопии и ОАЭ. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, название организации после этого менять не будут.

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