Австрия закроет погранпереходы с Венгрией и Словакией из-за вспышки ящура

Австрия закроет 21 контрольно-пропускной пункт на границе с Венгрией и два — на границе со Словакией, чтобы предотвратить проникновение в страну ящура. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщило Министерство внутренних дел Австрии. Ограничения вступят в силу 5 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

«В целях предотвращения распространения ящура, в частности, его проникновения в приграничные регионы Австрии, с 5 апреля 2025 года будут временно закрыты некоторые пограничные переходы»,— сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте ведомства.

7 марта Всемирная организация охраны здоровья животных (WOAH) объявила, что Венгрия сообщила о вспышке ящура среди крупного рогатого скота впервые с 1973 года. По информации Национального управления по безопасности пищевых цепей Венгрии, случай ящура был выявлен на ферме на границе со Словакией. После обнаружения очага венгерские власти распорядились начать санитарно-эпидемиологические мероприятия. 2 апреля министр сельского хозяйства страны сообщил, что власти привлекли военных для контроля карантина и усиления мер по дезинфекции.

Анастасия Домбицкая