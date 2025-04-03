Мэр для губернатора

Нижегородские депутаты разошлись во взглядах на новый федеральный закон, по которому право определять кандидатов на пост глав областных центров отдано губернаторам. Согласно скорректированному закону «Об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти», депутаты смогут выбирать мэров минимум из двух кандидатов, выдвинутых губернатором. Предлагать претендентов главе региона смогут парламентские партии, а также партии, прошедшие в местное заксобрание, совет муниципальных образований и общественная палата субъекта, а также Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Новая система усиливает вертикаль государственной власти в системе МСУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (слева направо)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (слева направо)

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижний Новгород станет одним из первых российских административных центров, где новая система избрания мэра должна начать действовать уже в этом году. В сентябре заканчиваются полномочия городской думы и действующего главы города Юрия Шалабаева. На днях в интервью ТАСС он сообщил, что если получит доверие губернатора и нового созыва думы Нижнего Новгорода, то готов отработать еще один срок на посту мэра. Новый состав гордумы будет увеличен на четыре мандата (до 39 депутатов) из-за присоединения к областному центру Кстовского муниципального округа. Избравшиеся депутаты должны будут выбрать главу города из предложенных губернатором кандидатов (прямые выборы мэра в Нижнем Новгороде отменили с 2010 года).

Спикер нижегородского областного заксобрания Евгений Люлин не видит ничего плохого в том, что кандидатуры на пост мэра Нижнего Новгорода будет вносить губернатор. По его словам, в ситуации, когда прямых выборов нет, «кто-то все равно должен вносить эти кандидатуры». «Я считаю абсолютно логичным то, что это будет делать губернатор. При этом по каждому из кандидатов все равно будет серьезная проверка. Поставить человека руководить таким большим мегаполисом, это же не эмоциональное должно быть решение. Утверждать предложенного кандидата все равно будет городская дума, это полномочия МСУ», — отметил господин Люлин.

По мнению депутата Госдумы РФ от КПРФ Владислава Егорова, новые правила избрания мэров вступают в противоречия с действующей Конституцией, по которой местное самоуправление отделено от государственной власти и независимо.

В ситуации, когда глава МСУ столицы субъекта, по сути, назначается губернатором и так же по решению губернатора может быть уволен по утрате доверия, о какой-то самостоятельности местного самоуправления говорить не приходится, уверен депутат.

«У нас утвердилась практика опосредованных выборов глав МСУ. Но если граждане не избирают мэра прямым голосованием, то они фактически не имеют права и спрашивать с этого главы. Он становится не ответственным перед населением, процедура отзыва мэра гражданами просто прекращает свое существование, если он ими не избирался. На протяжении пяти лет, на которые главу фактически назначает губернатор, жители будут относиться к нему как к чиновнику, а не как к своему представителю»,— считает Владислав Егоров. Он предположил, что далее будут приниматься законы, которые позволят полностью подчинить местное самоуправление государственной власти не только на уровне столиц регионов, но и на более низких уровнях муниципалитетов.

Бывший мэр Нижнего Новгорода, депутат заксобрания Юрия Лебедев сообщил, что обновленный федеральный закон пока не читал и поэтому судить не может. Однако отметил, что всегда был и остается сторонником прямых выборов главы МСУ. «Если мы сейчас отдаем все в органы государственной власти, тогда не нужно стесняться и говорить, что мы фактически закрываем местное самоуправление. Надо честно сказать, что оно нам не нужно, и мы все берем в руки государства. Но я считаю, что мы обязательно вернемся к ситуации, когда глав МСУ будет непосредственно выбирать население.

Я сам избирался на прямых выборах и уверен, что у человека, которого избрали граждане, коэффициент полезного действия и чувство ответственности перед городом значительно выше», — отметил Юрий Лебедев.

Выборы депутатов думы Нижнего Новгорода пройдут в начале сентября. К этому времени областное заксобрание должно привести региональное законодательство в соответствие с федеральным, чтобы дать возможность губернатору Глебу Никитину внести кандидатуры на рассмотрение муниципальных депутатов. Юрий Шалабаев, который сейчас работает главой Нижнего Новгорода и заявил о готовности идти на второй срок, также является креатурой губернатора. Глеб Никитин предложил его кандидатуру в 2020 году после досрочного сложения полномочий главы Владимиром Пановым, первым протеже губернатора.

Андрей Репин