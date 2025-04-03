«У спорткара отличная аэродинамика»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как выпуск автомобиля связан с компанией Xiaomi, которая все активнее заходит на рынок машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: JMEV Фото: JMEV

Через две недели в Китае начнутся продажи нового электрического спорткара JMEV 01. Двухмоторная силовая установка развивает вроде бы немного, всего 429 л. с., однако разгоняет автомобиль до «сотни» всего за 3,9 секунды. Столь выдающийся результат достигнут в том числе потому, что автомобиль легкий. В отличие от такого конкурента, как MG Cyberster, например, он весит не две тонны, а на треть меньше. Плюс у него отличная аэродинамика — внешне он чем-то напоминает Tesla Roadster или Lancia Stratos. Но любопытно другое: финансовым партнером проекта выступает китайский IT-гигант Xiaomi, который все увереннее рвется на рынок машин.

Последние месяцы имя Xiaomi все чаще встречается в автомобильных новостях. Например, недавно приходило известие, что в феврале суперседан Xiaomi SU7 Ultra побил сразу два рекорда скорости. Сначала на гоночной трассе в Чэнду он показал лучшее время, чем BMW M3, а спустя несколько дней на автодроме в Шанхае оставил позади Porsche Taycan Turbo GT. Правда, в начале марта рекордный автомобиль умудрились все же разбить, что в принципе рано или поздно должно случиться с техникой, которая развивает 1526 л. с.

На кадрах, которые попали в сеть, видно, что водитель желтого седана набрал высокую скорость на прямой и перед входом в правый поворот начал тормозить слишком поздно. В результате автомобиль вылетел с трассы и врезался в стену из покрышек. Скорость составляла порядка 120 км/ч. Эта досадная авария очень некстати совпала с началом продаж Xiaomi SU7 Ultra. Своим клиентам компания рекомендует взять уроки спортивного вождения, а первые 300 км пробега максимальная мощность электрического седана принудительно ограничена 900 л. с., которых, впрочем, тоже достаточно, чтобы убиться.

Кстати, есть вероятность, что уже в этом году новости про автомобили Xiaomi будут касаться и нашего рынка. В феврале российское представительство китайского концерна Sinomach намекнуло, что имеет планы официально поставлять автомобили компании Xiaomi Auto в Россию.

Дмитрий Гронский