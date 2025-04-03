Миллиарды в конце тоннеля

Компания «Моспроект-3» ищет подрядчиков для строительства тоннелей для метротрамвая от остановочных пунктов «Овчинникова» и «Каслинская». Общая начальная цена двух контрактов составляет более 15 млрд руб. Подземные пути длиной 2,6 км протянутся вдоль улицы Каслинской до дома №24. Цена работ — 5,3 млрд руб. Тендер на строительство тоннеля от улицы Овчинникова до Елькина со стоимостью контракта в 8,8 млрд руб. объявлен повторно. Предыдущий аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

Генеральный подрядчик строительства метротрамвая в Челябинске «Моспроект-3» в начале апреля объявил два аукциона на создание тоннелей от остановочных пунктов «Овчинникова» и «Каслинская». Общая начальная сумма контрактов составляет более 15 млрд руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

АО «Научно-исследовательский и проектный институт гражданского строительства, благоустройства и городского дизайна “Моспроект-3”» зарегистрировано в Москве в 1994 году. Компания строит метро не только в Челябинске, но и в Нижнем Новгороде и Красноярске. Она также развивает московский метрополитен, возводя новые станции и ветки. Помимо этого, «Моспроект-3» занимается строительством дорог, школ и зданий. Генеральным директором компании является Константин Матвеев. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году организация получила выручку более 6,4 млрд руб., чистая прибыль — 234,8 млн руб.

Один из аукционов со стоимостью работ в 8,8 млрд руб. объявлен повторно. Согласно техзаданию, в обязанности подрядчика будет входить создание и обделка подземной трассы, которая будет проложена от улицы Овчинникова вдоль Елькина до пересечения с улицей Карла Маркса. Протяженность тоннеля — около 6 км. Предыдущие торги, проведенные в марте, не состоялись из-за отсутствия заявок. Обновленный срок выполнения работ — с мая 2025 года по январь 2027-го. Подрядчика выберут 24 апреля.

Второй аукцион размещен впервые. Тендер включает строительство и чугунную обделку тоннелей от перекрестка улиц Каслинской и Калинина, вдоль Каслинской до дома №24. Протяженность подземной трассы составит 2,6 км. Начальная стоимость контракта — 5,3 млрд руб. Выполнить работы подрядчику нужно с ноября 2025 года по январь 2027-го.

В обоих случаях исполнителям контрактов нужно собирать и разбирать тоннелепроходческий комплекс для создания тоннелей, обустраивать котлован, укладывать временные железобетонные кольца и пути, проводить другие строительно-монтажные работы. Итоги конкурса подведут 25 апреля.

Для строительства метротрама «Моспроект-3» также объявлял четыре тендера в прошлом месяце. Первый включает очередной этап создания тоннелей, но уже от остановочного пункта «Косарева». Подземная трасса начнется в районе дома №46 по улице Каслинской и протянется примерно до дома №210 по проспекту Победы. Протяженность тоннелей — 1,1 км. Начальная цена контракта составила 2,3 млрд руб. Определить подрядчика должны 9 апреля.

Остальные три закупки предполагают работы по приведению в рабочее состояние и устранению дефектов существующих тоннелей возле Торгового центра Челябинска. Общая начальная стоимость контрактов составляет более 440 млн руб. В техзадании указаны следующие дефекты: выщелачивание стыков обделки, мокрые пятна, активные течи и скапливание воды, трещины, сколы и коррозия в чугунной отделке. Итоги этих аукционов должны подвести 8 апреля. Несмотря на приостановку в 2000-х годах строительства метро в Челябинске, проект которого разработали еще в 1992-м, на его обслуживание ежегодно направлялось до 500 млн руб. в год. До сегодняшнего дня сохранились две частично готовые станции — «Комсомольская площадь» и «Торговый центр».

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области на запрос «Ъ-Южный Урал» ответило, что выявленные дефекты «не являются следствием некачественного содержания, а появляются в результате того, что объект долгое время является незавершенным».

Генеральный подрядчик АО «Моспроект-3» также рассказал «Ъ-Южный Урал», что устранение дефектов существующих тоннелей и строительство новых подземных трасс будут вестись в одно время, независимо друг от друга.

Строительство метротрамвая в Челябинске началось в октябре 2023 года. Это будет комбинированный транспортный комплекс: подземные пути соединят с наземными трамвайными рельсами. В рамках строительства появится линия «Север — Юг», которая протянется от улицы Овчинникова до перекрестка улиц Каслинской и Косарева, где разместят наземные остановки. Подземные остановочные пункты разместят на площади Революции и возле Торгового центра.

В августе 2022 года АО «Челябинский метротрамвай» (принадлежит правительству Челябинской области в лице министерства промышленности и природных ресурсов региона) заключило с АО «Моспроект-3» контракт на сумму 49,5 млрд руб. Компания победила в аукционе на строительство линии метротрамвая как единственный участник. Протяженность ветки составит почти 9,5 км, из которых 7,1 км — подземные пути.

Ольга Воробьева