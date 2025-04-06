Ликвидируется столичный бизнес сына экс-губернатора Прикамья

Компания ООО «Вили», зарегистрированная в городе Красногорске Московской области, находится в процессе ликвидации. Соответствующая информация содержится в «СПАРК-Интерфакс». Общество было зарегистрировано в 2013 году и предоставляло услуги для бизнеса. 100% долей компании принадлежат ООО «Вили Разработка» — структуре Антона Чиркунова, сына бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова. Актив является частью компании Wheely, ранее предоставлявшей в России услуги по вызову премиальных авто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Чиркунов

Фото: Григорий Поляковский, Коммерсантъ Антон Чиркунов

Фото: Григорий Поляковский, Коммерсантъ

Сервис для вызова частных автомобилей Wheely был основан Антоном Чиркуновым в 2010 году. Штаб-квартира находится в Лондоне. Согласно официальному сайту, компания предоставляет автомобили класса люкс. На данный момент сервис представлен в Лондоне, Париже и Дубае. Ранее услуги Wheely были доступны в ряде городов России, включая Пермь и Екатеринбург. В региональных столицах клиентам предоставлялись авто бизнес-класса (Mercedes-Benz E-класса, BMW 5-й серии).

ООО «Вилли-Пермь», управлявшее местным филиалом общества, было учреждено в 2012 году и принадлежало возглавлявшему его Константину Пьянкову (75%), бывшему главе регионального минторга, ООО «Вили» (12,5%) и ликвидированному ООО «Стандарт-инвест» (12,5%, принадлежит «Норпексаль холдингу» и ООО «Пермский облунивермаг-инвест» Олега Чиркунова). В 2015 году «Вилли-Пермь» перестало вести операционную деятельность — заказы стали проводиться через московскую структуру холдинга. Константин Пьянков покинул «Вилли-Пермь» в 2016 году, а в 2018 году общество ликвидировали. В 2022 году сервис прекратил работу в Перми.