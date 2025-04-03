Госпиталь и МО РФ выплатят жителю Башкирии 500 тысяч рублей за невыявленный рак

Верховный суд Башкирии удовлетворил иск жителя Башкирии о взыскании с Минобороны России и военного госпиталя 500 тыс. руб. компенсации морального вреда за некачественную медицинскую помощь. Медицинское учреждение обязано выплатить 495 тыс. руб., Минобороны РФ — 5 тыс. руб. При недостаточности у госпиталя имущества, на которое может быть обращено взыскание при исполнении решения суда, сумма должна быть взыскана с министерства как субсидиарного ответчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как следует из решения суда, истец был призван на срочную службу в декабре 2020 года. В мае он впервые обратился в медпункт военной части с жалобами на ухудшение самочувствия. Врач в медицинской карте сделал предположение о симуляции болезни. В июне медики выставили предварительный диагноз, который впоследствии не подтвердился. На протяжении нескольких месяццев военнослужащий несколько раз обращался за медицинской помощью, и в декабре 2021 года был госпитализирован в военный госпиталь.

16 декабря истцу провели операцию и поставили окончательный диагноз — рак мочевого пузыря первой стадии. Пациент был признан негодным к военной службе.

Впоследствии судебно-медицинская экспертиза установила, что при первых жалобах военнослужащему не провели комплексную диагностику, чем был нарушен порядок оказания медицинской помощи. Кроме того, не был установлен основной диагноз. Нарушения обнаружили и во время лечения в стационаре. При этом дефекты при оказании медицинской помощи, по мнению экспертов, не могли повлиять на возникновение онкологического заболевания, а операция являлась единственным методом лечения на любой его стадии.

Ответчики считали, что оснований для взыскания компенсации морального вреда нет, ссылаясь на недоказанность причинно-следственной связи между наступлением вреда здоровью истца и действиями должностных лиц медицинской службы.

Верховный суд Башкирии пришел к выводу о подтвержденном факте некачественного оказания услуг и допущенных дефектов, что причиняет страдания и вред пациенту и является основанием для взыскания компенсации морального вреда. Ненадлежащее оказание медицинской помощи могло способствовать ухудшению состояния здоровья военнослужащего и ограничить его право на получение своевременного и отвечающего установленным стандартам лечения, говорится в вынесенном решении.

Наталья Балыкова