Чиновника обвинили в заборной халатности

Как стало известно «Ъ», следователи областного главка СКР предъявили официальное обвинение в повлекшей гибель 7-летнего ребенка преступной халатности замглавы подмосковных Мытищ Ярославу Башлыкову. По версии следствия, чиновник не проконтролировал снос самовольно установленного бетонного забора, который год назад обрушился на игравшую на заброшенной территории воинской части девочку. Сам господин Башлыков свою вину категорически отрицает, настаивая, что халатность допустили военные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель главы городского округа Мытищи Ярослав Башлыков

Фото: Администрация городского округа Мытищи Заместитель главы городского округа Мытищи Ярослав Башлыков

Фото: Администрация городского округа Мытищи

По информации источников «Ъ» в правоохранительных органах, обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ), 41-летнему Ярославу Башлыкову на днях предъявил следователь по особо важным делам отдела по городу Мытищи ГСУ СКР по Московской области. Произошло это спустя год после трагедии, потрясшей весь подмосковный город. Сам городской округ включает в себя помимо административного центра более 90 населенных пунктов, где проживает свыше 300 тыс. человек.

31 марта 2024 года в районе дома №17А по 1-му Рупасовскому переулку в Мытищах несколько детей играли во дворе — рядом расположены как современные новостройки, так и здания еще советских времен. В частности, по соседству располагалась заброшенная территория воинской части. Некогда здесь находилось пожарное депо с каланчой, которое отвечало за противопожарную безопасность находившихся неподалеку спецобъектов Минобороны. Со временем территория воинской части была заброшена, но огорожена по периметру забором из профнастила, а в нескольких местах — бетонными плитами. Покинутый военными объект привлекал внимание детей, которые попытались пробраться внутрь. Самым удобным оказался лаз через наклонившуюся внутрь территории бетонную плиту ограждения.

Однако когда 7-летняя Лукерья К. уже перебралась внутрь территории пожарного депо, плита не выдержала веса находившегося на ней мальчика Руслана, лезшего за девочкой. Удар тяжелой плиты пришелся на голову малышке, и шансов выжить у нее не было.

Изначально следствие рассматривало версию несчастного случая в результате трагического стечения обстоятельств. Однако потом все же было принято решение привлечь к ответственности должностных лиц местной администрации. Выбор пал на замглавы Мытищ Ярослава Башлыкова.

По роду своей деятельности господин Башлыков отвечал в администрации за правовые вопросы, землепользование и землеустройство, а также снос самовольных построек. Как посчитали в СКР, Ярослав Башлыков не дал указание о сносе самовольно установленного забора, что в итоге и повлекло смерть девочки. «В результате неисполнения и ненадлежащего исполнения Башлыковым Я. В. своих обязанностей» наступила смерть ребенка, сказано в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.

«Действительно, произошла страшная трагедия»,— сказал «Ъ» адвокат обвиняемого Роман Глинин. Но предъявлять обвинение в ее причинах заместителю городского главы, по мнению защиты, необоснованно.

«Забор не может являться самовольной постройкой в силу закона, так как не является объектом недвижимости»,— утверждает господин Глинин.

По его словам, согласно приказу министра обороны Анатолия Сердюкова еще от 2012 года, забор находился на балансе и в оперативном управлении подразделения Минобороны, ограждал земельный участок для эксплуатации здания пожарного депо, находившегося в федеральной собственности. А Ярослав Башлыков, как говорят его представители, организовал направление множества писем в Минобороны с целью как передачи всего имущественного комплекса пожарного депо муниципалитету, так и принятия мер по приведению их «в надлежащее состояние». Однако военные несколько лет игнорировали письма администрации городского округа. В результате снос строений и забора был осуществлен следом за передачей и оформлением земельного участка в собственность муниципалитета, произошедших уже после трагического инцидента.

Сергей Сергеев