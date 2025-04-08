Подрезанные крылья

Приостановившие обслуживание рейсов в 2022 году аэропорты Черноземья находятся в рабочем состоянии и готовы начать принимать рейсы сразу после отмены запрета воздушных перевозок. В белгородском аэропорту идет плановый ремонт, в воронежском построен новый терминал аэровокзала, в курском завершена реконструкция, в липецком она пока продолжается. Тамбовский аэропорт возобновил работу в мае 2022 года и теперь нанимает сотрудников и закупает новое оборудование, чтобы справиться с возросшим пассажиропотоком. А реконструкция орловского, переставшего работать в начале 2000-х, затягивается и сопровождается уголовными делами.

Новый терминал воронежского аэропорта после снятия ограничений сможет обслуживать до 2 млн пассажиров в год и 600 — в час

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Стрелки на 3:45 В 3:45 утра 24 февраля 2022 года Росавиация приостановила полеты в 11 аэропортах на юге России. Ограничение, изначально введенное до 2 марта, длится три года. Запрет коснулся и воздушных гаваней Белгорода, Воронежа, Курска и Липецка. Тамбов формально в списке не фигурировал, но вылеты из него в то время не осуществлялись.

Правительство РФ компенсирует аэропортам операционные расходы, в первую очередь на оплату труда персонала. Субсидия предоставляется из резервного фонда правительства РФ. В 2022 году было выделено около 7 млрд, в 2023-м — более 8 млрд, в 2024-м —3,9 млрд руб.

В декабре правительство сообщило о назначении на этот год суммы в 10,5 млрд руб.

Бар ждет посетителей

Как сообщили в ОАО «Международный аэропорт Белгорода», коллектив компании уменьшился не больше чем на 17% «вследствие увольнения работников по причинам, не зависящим от работодателя (по собственному желанию и т.д.)». Ремонт инфраструктуры и оборудования идет в плановом порядке.

В Курске капитальный ремонт аэровокзала международного аэропорта им. М.И. Гуревича, по данным регионального правительства, стартовал вскоре после запрета полетов. Уже весной 2022 года был отремонтирован фасад здания. Воронежское ООО «Строительные системы», выигравшее торги и получившее контракт на 60,5 млн руб., выполнило работы по утеплению, заменило облицовку, окна, витражи, входную группу. Была смонтирована новая подсветка. На левом пилоне ночью автоматически загорается портрет советского авиаконструктора, уроженца Курской области Михаила Гуревича с автографом, на правом — изображение взлетающего самолета.

Капремонт завершился к концу 2023 года. В аэропорту заменены инженерные коммуникации, смонтирован лифт, на втором этаже обустроена комната матери и ребенка, зал повышенной комфортности с баром. На первом этаже в зале ожидания установлены скамейки с USB-портами и автоматы с кофе. Благоустроены приаэродромная площадь и сквер.

Как отмечал бывший губернатор Роман Старовойт, после реконструкции воздушная гавань способна обслуживать 250 тыс. пассажиров в год. Рекорд был поставлен в 2021 году — тогда услугами аэропорта воспользовались 106 тыс. человек.

Вся спецтехника аэропорта — комбинированные дорожные машины для содержания летного поля, шнекороторные снегоочистители, автогрейдер, тракторы, трапы, багажная машина с подъемным механизмом, пожарные машины и т.д. — проходит сезонное обслуживание. Проводится обучение сотрудников, включающее теоретическую подготовку, проверку знаний, тренировки и инструктажи.

Разработан новый фирменный стиль. Заместитель генерального директора АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» Владислав Конарев, арт-директор Вероника Дюльдина и дизайнер Мария Ярошенко создали логотип, который считывается как силуэт летящего самолета, а также как прописная буква «Г», с которой начинается фамилия авиаконструктора Михаила Гуревича. Также разработан фирменный паттерн, где голубые линии символизируют воздушный поток, а оранжевые создают динамику.

В постоянной готовности

В Воронеже владеющий Международным аэропортом им. Петра I холдинг «Новапорт» Романа Троценко весной 2024 года завершил строительство нового терминала площадью 13,7 тыс. кв. м, который будет обслуживать внутренние воздушные линии. По данным компании, объем инвестиций в проект составил 6,4 млрд руб. Комплекс после снятия ограничений сможет обслуживать до 2 млн пассажиров в год и 600 в час.

Строительство велось с декабря 2021 года. Подрядчиком выступала турецкая компания Limak Marash. В 2022 году работы приостанавливались из-за экономических сложностей. Их планировалось окончить сначала в апреле, а затем — в декабре 2023 года.

На прошедшей в феврале встрече губернатора Александра Гусева, заместителя генерального директора «Новапорт Холдинга» по южному кластеру Сергея Дмитриева и генерального директора аэропорта Романа Фроленко обсуждались перспективы реконструкции старого терминала, который планируется использовать для международных рейсов.

Модернизацию липецкого аэропорта изначально планировали провести в 2021–2023 годах — тогда ее стоимость оценивалась в 3 млрд руб.

Началась реконструкция только весной 2024-го.

До этого — в феврале 2023-го — правительство области передало аэропорт в аренду на 30 лет московскому ООО «Международный аэропорт Липецк», которое обязалось вложить 500 млн руб. в развитие аэропорта и ремонт его здания. Кроме того, в мае 2024 года в облправительстве сообщили, что на капитальный ремонт выделено 475 млн руб.

Как сообщила «Ъ-Черноземье» компания-арендатор, к концу февраля в рамках реконструкции на 150 м удлинили искусственную взлетно-посадочную полосу, построили новый перрон для размещения самолетов, капитально отремонтировали фасад аэровокзала и закупили новый автобус для перевозки пассажиров.

«С момента образования ООО «Международный аэропорт Липецк» в 2023 году численный состав сотрудников по сравнению с предприятием ОГКП «Липецкий аэропорт» сохраняется на прежнем уровне, сокращение каких-либо должностей не производилось. Для ООО «Международный аэропорт Липецк» принципиально важно сохранить подготовленных специалистов, содержать весь аэропортовый комплекс в готовности к незамедлительному началу обслуживания пассажиров и рейсов пассажирских самолетов»,— рассказали в компании.

Воздушная калитка

В мае 2022 года после переговоров на тот момент главы Тамбовской области Максима Егорова с федеральными ведомствами Тамбов первым среди городов центра и юга России возобновил рейсы в Москву.

По данным облправительства, пассажиропоток аэропорта Тамбов за десять месяцев 2024 года составил 34,2 тыс. пассажиров, что на 22% больше, чем в прошлом году, количество авиарейсов увеличилось на 46%. В 2023-м пассажиропоток вырос на 19%, количество авиарейсов — на 1%.

По осенне-зимнему расписанию аэропорт осуществляет рейсы в Москву и Санкт-Петербург — пять и три раза в неделю соответственно. В летнем расписании могут быть предусмотрены полеты в Казань, которые совершались в прошлом году, также рассматриваются южные направления и вопрос открытия второго рейса в столицу.

Как сообщили «Ъ-Черноземье» в ТОГБУ «Аэропорт “Тамбов”», штатная численность сотрудников с мая 2022 года увеличилась со 176 до 198 за счет должностей службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов.

Одновременно приобреталась специализированная техника — пассажирский трап, снегоочиститель «Святослав», автомашина «Нива», аэродромный пожарный автомобиль, ленточный аэродромный транспортер, фронтальный мини-погрузчик и т.д.,— ремонтировались взлетно-посадочная полоса и кровля здания аэровокзала. Средства были выделены из бюджета Тамбовской области.

В начале марта продолжался ремонт кровель зданий аэропорта и туалетов в аэровокзале. Кроме того, планируется удлинить и расширить взлетно-посадочную полосу — предполагается, что деньги на это также выделит казна региона.

В декабре аэропорт прошел сертификацию нового светосигнального оборудования (ССО), которое позволяет отправлять и принимать самолеты и ночью.

Росавиация вывела старое оборудование из эксплуатации еще в 2017 году, с того момента расписание авиарейсов подстраивали под длительность светового дня. Для решения этой проблемы в 2020 году на монтаж нового ССО из федерального бюджета было выделено около 83 млн руб. В 2022 году во время ремонта взлетно-посадочной полосы возникли технические проблемы с совмещением этих работ с устройством ССО, «решение которых заняло достаточно длительный период времени». «В ходе совместной работы с Росавиацией удалось устранить ряд критических замечаний к работе ССО. Теперь все эти проблемы позади»,— рассказали в правительстве региона.

Всего на модернизацию воздушной гавани в 2023–2025 годах заложено 348 млн руб. Общая стоимость модернизации аэропорта не должна превысить 4,5 млрд руб., как рассказывали «Ъ-Черноземье» в правительстве области.

Орел не взлетел

В Черноземье мог бы действовать еще один аэропорт, но воздушная гавань Орла закрылась задолго до СВО, а планы по возобновлению ее работы растянулись на полтора десятилетия.

Очередной проект необходимой реконструкции аэропорта появился в 2022 году. Распределяя между регионами федеральные субсидии по госпрограмме «Развитие транспортной системы», правительство России решило направить на реконструкцию «Южного» 1 млрд руб., которые прежде планировалось выделить аэропорту Новосибирска Толмачево. В правительстве Орловской области запланировали на эти деньги восстановить покрытие полосы и улучшить наземную инфраструктуру до требований, предъявляемых к посадочным площадкам. Это позволило бы организовать прием самолетов, рассчитанных на 50-70 пассажиров, таких как ATR 72, Bombardier CRJ-200, Sukhoi Superjet 75, вертолетов Ми-8. После реконструкции из Орла стали бы возможны полеты в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым.

Проект реконструкции, как сообщали в облправительстве, включает капитальный ремонт части покрытий взлетно-посадочной полосы, ремонт ограждения по периметру аэропорта, строительство небольшого пассажирского терминала на 70 человек, аварийно-спасательной станции и склада топлива.

В ноябре 2022 года контракт на реконструкцию аэропорта заключили с московским НАО «Ирмаст-Холдинг». Подряд достался компании по начальной цене в 1,01 млрд руб., впоследствии стоимость работ выросла до 1,4 млрд. Изначально московская компания должна была завершить реконструкцию аэропорта к декабрю 2023 года, затем срок перенесли на 8 октября 2024-го.

В середине февраля на заседании комитета по градостроительной деятельности и транспорту орловского облсовета стало известно, что завершение работ ожидается уже в июне 2025 года. Как рассказал замначальника казенного учреждения «Орелгосзаказчик» Руслан Орлов, они выполнены на 70%. Он пояснил, что отставание от графика произошло из-за погодных условий и «ряда дополнительных работ, которые нельзя было предусмотреть на этапе проектирования». Из-за этого с подрядчика уже взыскали гарантию в 70 млн руб.

А в начале марта стало известно о возбуждении двух уголовных дел по факту невыплаты сотрудникам «Ирмаст-Холдинга» зарплаты (ч. 2 ст. 145. 1 УК РФ, до трех лет лишения свободы). Как считают следователи, задолженность перед 44 работниками составляет 11,3 млн руб. Вскоре после этого региональная прокуратура сообщила, что УМВД по Орловской области возбудило по факту хищения 54 млн руб. при реконструкции аэропорта уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, с ноября 2022-го по март 2025 года подрядчик перевел полученный в рамках контракта аванс на счета генерального директора и аффилированных с организацией лиц.

Юрий Голубь