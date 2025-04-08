Мусор в прогрессе

На федеральном уровне признали неудовлетворительными результаты начавшейся шесть лет назад мусорной реформы. Однако большинство областей Черноземья добились определенного прогресса в переработке и сортировке отходов. Почти везде были достигнуты поставленные цели, которые отличались от региона к региону. Трудности выполнения реформы во всех областях чаще всего связаны с финансированием строительства необходимых объектов и с недостаточно высокими

тарифами для населения.

Реформа законов обращения с отходами производства и потребления, которая стала широко известна как «мусорная реформа», стартовала в регионах в 2019 году

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«На деле все забуксовало»

В декабре прошлого года спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала «мусорную реформу», начатую в 2019 году, деградацией и регрессом. По ее словам, мусорные операторы в регионах оказались фактически никому не подотчетны. Она также привела данные о том, что сегодня в стране не хватает 172 тыс. контейнерных площадок, 423 тыс. контейнеров и более 1,5 тыс. единиц спецтехники.

«Предполагалось, что по всей стране будет выстроена четкая система по сбору, сортировке, переработке, утилизации отходов. Однако на деле все забуксовало»,— сказала госпожа Матвиенко на заседании Совета законодателей.

Реформа законов обращения с отходами производства и потребления, которая стала широко известна как «мусорная реформа», стартовала в регионах с 2019 года. Предполагается, что к 2030 году проект позволит сократить количество свалок за счет полной сортировки мусора, частичной переработки и снижения потребления. Каждому субъекту страны было необходимо установить единый по всему региону тариф на услугу по обращению с отходами для выбранного местного оператора.

Сыграли на понижение

Реформа не идет без проблем ни в одном из регионов Черноземья. Так, в середине марта стало известно, что Белгородский регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ООО «Центр экологической безопасности» (ЦЭБ) разыграл три контракта на вывоз мусора общей стоимостью 1,5 млрд руб. Согласно порталу госзакупок, их получили шебекинское муниципальное учреждение «Коммунальная служба сервиса», структура местного «Экотранса» — ООО «Спецэкотранс» — и местное же ООО «Зеленая точка».

Первоначально «Экотранс» был одним из крупнейших игроков на белгородском рынке обращения с отходами, однако в конце 2022 года лишился своей доли. Тогда ЦЭБ заключил новые контракты на вывоз мусора со всей территории региона с ООО «Еврологостик» до 31 мая 2028 года, однако с ноября 2024 года компания прекратила работу.

В «Еврологистике» заявили, что оперативная обстановка в регионе сложная, тариф на работу низкий, а из-за неверного расчета властями объемов ТКО он по факту оказался на 28% меньше, что сломало финансовую модель бизнеса.

Согласно картотеке арбитражных дел, с начала 2025 года ЦЭБ подал к «Еврологистику» четыре иска на 9,5 млн руб. в сумме. Регоператор просил взыскать с бывшего подрядчика задолженность за оказанные услуги по вывозу мусора, неустойку по договору аренды транспортных средств, ущерб и штраф по договору на обращение с ТКО. Удовлетворены только требования по последнему заявлению на 100 тыс. руб. Остальные иски еще рассматриваются.

С 2019 года в Воронежской области, по данным регионального правительства, в рамках национального проекта «Экология» была проведена масштабная работа по созданию инфраструктуры для обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Введены в эксплуатацию три мусоросортировочных комплекса общей мощностью 535 тыс. т в год: мусоросортировочный завод АО «Экотехнологии» (440 тыс. т), Россошанский МСК (70 тыс. т) и Павловский МСК (25 тыс. т). С учетом ранее построенных объектов общая мощность сортировочного оборудования в регионе достигла 615 тыс. т в год. За этот период доля ТКО, направленных на обработку, увеличилась с 12% в 2019 году до 60,3% в 2024-м, что превышает установленный показатель в 50%.

В 2024 году завершено строительство комплексного объекта обращения с отходами в Калачеевском районе, включающего полигон и мусоросортировочный комплекс мощностью 30 тыс. т в год. На эти работы из областного бюджета было выделено порядка 550 млн руб. Также в сентябре 2024 года заключено концессионное соглашение на создание нового объекта мощностью 25 тыс. т в год в Поворинском районе, его строительство планируется за счет заемных средств ППК «Российский экологический оператор» (РЭО). В 2025 году намечено строительство новых полигонов ТКО и мусоросортировочных комплексов в Бобровском (40,4 тыс. т в год) и Россошанском (84,3 тыс. т в год) районах, финансирование которых будет осуществляться из областного бюджета.

Помимо создания сортировочных мощностей, в регионе развивается система раздельного накопления отходов. В 2020, 2022–2024 годах муниципалитетам из областного бюджета было предоставлено 1,095 млрд руб. на организацию этой системы. В результате было оборудовано 9 033 площадки для раздельного накопления ТКО. Разработана дорожная карта по развитию инфраструктуры обращения с отходами, включающая строительство 19 новых объектов, в том числе шесть комплексов обработки (мощностью 565 тыс. т в год), пять объектов размещения (499 тыс. т) и восемь объектов утилизации (525 тыс. т). Внедрение данных мер способствует достижению национальных целей, среди которых 100-процентная сортировка отходов, снижение объемов захоронения на 50% и вовлечение в хозяйственный оборот 25% отходов.

За последнее время возбуждено несколько уголовных дел в связи с фактами мошенничества и хищений при выполнении контрактов в рамках «мусорной реформы».

Отходы все дороже

В курском облправительстве рассказали, что с 2019 по 2024 год в рамках национального проекта «Экология» и федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» в области был свой проект с аналогичным названием. В 2020 году в связи с пандемией и увеличением объема ТКО из федерального бюджета области была предоставлена субсидия в размере 98,2 млн руб. для обеспечения работы региональных операторов.

В 2021–2022 годах в рамках федеральной поддержки было закуплено 3 663 контейнера для раздельного накопления отходов на сумму 63,6 млн руб., из которых 59,5 тыс. руб. поступило из федерального бюджета, а 1,2 млн руб.— из областного. Всего в Курской области установлено 4 058 контейнеров для раздельного сбора.

Дополнительно в регионе развивается система приема вторсырья. В рамках экологического проекта «ЭкоДом» региональный оператор АО «Спецавтобаза по уборке города Курска» оборудовал десять пунктов приема вторсырья общей стоимостью около 10 млн руб. В этих пунктах принимаются макулатура, стекло, упаковка «Тетра Пак», алюминиевые банки и другие материалы, которые затем направляются на утилизацию в Курской области и соседних регионах. Работа таких пунктов способствует увеличению объемов отходов, направляемых на переработку.

По итогам регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» все установленные показатели на 2024 год были достигнуты. Доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), составила 38,5% при плане 37,6%. Доля отходов, отправленных на утилизацию и обезвреживание, достигла 1,4% при плановом значении 1,3%. Доля ТКО, направленных на захоронение, составила 72,4% вместо запланированных 98,7%.

С 2025 года в Курской области стартует новый региональный проект «Экономика замкнутого цикла» в рамках одноименного федерального проекта и национального проекта «Экологическое благополучие». Этот проект направлен на сокращение объемов захоронения и увеличение переработки вторсырья.

В то же время реформа требует все больших расходов. Так, в конце осени выяснилось, что сумма инвестиций, необходимых для строительства мусоросортировочного комплекса по концессии в деревне Чаплыгино Курского района, из-за изменения экономических условий выросла с 2,1 млрд до 2,5 млрд руб.

Инвестор ГК «Флагман» заключил концессию весной 2023 года. ГК стала инициатором проекта, по которому изначально намеревалась вложить до 2,1 млрд руб. в строительство и эксплуатацию автоматизированного мусоросортировочного комплекса (АМСК, аналогичный объект работает в белгородском Губкине) мощностью 150 тыс. т в год. Концессия рассчитана до 2036 года. За время ее действия от властей инвестор может получить около 3 млрд руб. на возмещение затрат на создание АМСК, расходов на обслуживание кредитов и дополнительных расходов.

Во «Флагмане» «Ъ-Черноземье» поясняли, что в связи с существенным ростом ключевой ставки Банка России (более чем в три раза с момента подписания концессии) изменилась экономическая конъюнктура рынка и, соответственно, условия финансирования: «Из-за этого требуется актуализация финансовой модели проекта».

Часто работа региональных операторов небезупречна с экологической точки зрения. Например, в феврале прошлого года суд удовлетворил иск липецкой межрайонной природоохранной прокуратуры о взыскании порядка

2 млн руб. В качестве компенсации вреда почве с регоператора АО «Экопром-Липецк» (обслуживает Центральную зону региона, включающую Липецк, Липецкий, Хлевенский и Задонский районы). Прокурорская проверка установила, что регоператор складировал брикеты с мусором на земельном участке, не предназначенном для размещения ТКО.

Еще раньше арбитражный суд региона отказал Центрально-Черноземному управлению Росприроднадзора во взыскании с «Экопрома» 34,1 млн руб. за негативное воздействие на окружающую среду. Ведомство обжаловало это решение в апелляции, но безуспешно.

ЧП на два района

В правительстве Орловской области сообщили, что с 2019 по 2024 год на реализацию реформы обращения с ТКО из регионального бюджета было направлено 10,6 млн руб. В 2021 году на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО было выделено 126,3 тыс. руб., а в 2022-м — 486,1 тыс. руб. В том же 2022 году 6 млн руб. направили на корректировку нормативов накопления ТКО. В 2023-м на корректировку территориальной схемы обращения с отходами было выделено еще 4 млн руб.

С 2019 по 2024 год регион участвовал в реализации федерального и регионального проектов «Комплексная система обращения с ТКО» в рамках национального проекта «Экология». В 2024 году были достигнуты целевые показатели: доля отходов, направленных на утилизацию после сортировки, составила 28,6% при плане 10,5%; доля отходов, направленных на обработку, достигла 86,9% при плане 81,9%; доля отходов, направленных на захоронение, снизилась до 63,6% при установленном показателе 89,5%.

В регионе функционируют три мусоросортировочных комплекса мощностью 280 тыс. т отходов в год и один комплексный объект обработки и захоронения мощностью 163 тыс. т в год, что позволяет обрабатывать 100% ТКО.

В декабре 2023 года были внесены изменения в территориальную схему обращения с отходами, предусматривающие перераспределение потоков ТКО на новый объект ООО «Экополис», что снизило нагрузку на полигон ООО «Экостройсервис» в городе Мценске. Однако в регионе остается дефицит полигонов для размещения ТКО и ведется работа по подбору земельного участка для строительства нового комплексного объекта в сфере обращения с отходами.

С перевозчиками в регионе неоднократно возникали проблемы. Так, с конца 2019 года по конец 2023-го вывозом мусора в Заводском и Железнодорожном районах Орла занималось местное ООО «Экологистик», ставшее «проблемным перевозчиком» уже в 2020 году. В ноябре 2023 года на новых торгах победило местное ООО «Экотексити», общая стоимость контрактов составила 192,6 млн руб.

Новый подрядчик начал вывозить ТКО 1 января 2024 года, но, не проработав и месяца, письменно уведомил регоператора УК «Зеленая роща» об отказе от исполнения обязательств контрактов. На фоне этого ситуация с вывозом мусора в районах была «дестабилизирована», депутаты горсовета признали работу в них неудовлетворительной.

Экодолгострой

В тамбовском правительстве сообщили, что с 1 января 2019-го по 31 декабря 2024 года в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» из областного бюджета на реализацию реформы было выделено 59,5 млн руб. Средства направлены на ликвидацию несанкционированных свалок и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде (39,9 млн руб.), а также на разработку проектной документации, включая экспертизу в области обращения с отходами (19,5 млн руб.). В целом за период реализации реформы на обращение с ТКО из бюджета области было выделено 110,1 млн руб.

За период реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» и национального проекта «Экология» Тамбовская область ежегодно достигала установленных показателей. По итогам 2024 года доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), составила 79,8% при запланированном показателе 63,1%. Доля отходов, отправленных на утилизацию после раздельного накопления и сортировки, достигла 2,3%, что соответствует плану. Доля отходов, направленных на захоронение, составила 97,7%, что также соответствует установленному показателю.

При этом в регионе уже несколько лет не получается построить экотехнопарк «Центральный». О проекте в 2019 году заявил регоператор по обращению с отходами АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК). Планировалось, что комплекс будет включать завод по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов мощностью 300 тыс. т в год и мусорный полигон мощностью 240 тыс. т в год. Объем инвестиций оценивался в 1,9 млрд руб. Предполагалось, что 1,18 млрд руб. из них будут предоставлены из внебюджетных источников «с учетом возмещения в тарифах», 800 млн — выделены из бюджета. Объект планировалось построить к 2023 году в Сосновском округе.

В 2022 году параметры комплекса корректировались в сторону уменьшения мощности, сроки реализации проекта сдвинули на 2022–2024 годы.

Весной 2023 года Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора объявило ТСК предостережение о возможном лишении статуса регоператора из-за того, что экотехнопарк не был включен в схему потоков ТКО с 1 января 2023 года. По данным министерства ТЭК и ЖКХ Тамбовской области на тот момент, ввод объекта в эксплуатацию был перенесен на 2025 год. В компании посчитали решение надзорного ведомства незаконным. Там заявили, что представители Росприроднадзора не учли, что полигон не был построен по «независящим» от ТСК обстоятельствам.

В начале 2024 года тамбовские власти заключили со структурой ТСК — ООО «Экотехнопарк Тамбов» — концессионное соглашение на строительство экотехнопарка «не более чем в 40 км» от облцентра. Общий объем инвестиций оценивался в 2,8 млрд руб. А в конце января стало известно, что стоимость строительства выросла до 4,7 млрд руб. Финансирование запланировано через льготный заем ППК РЭО. Уже получено разрешение на строительство первой очереди комплекса.

Предполагается, что объект будет состоять из завода по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, а также высокотехнологичного полигона для размещения «хвостов». Проектная мощность обработки на «Центральном» — 260 тыс. т отходов в год, утилизации — 122 тыс. т, размещения — 207 тыс. т.

В РЭО заявляют, что строительство экотехнопарка поможет избежать риска переполнения всех действующих полигонов в Тамбовской области уже в 2025 году.

Таким образом, несмотря на достижение поставленных целей, ни в одном из шести регионов реализация мусорной реформы не обошлась без конфликтов и громких разбирательств.

Анна Швечикова, Юрий Голубь