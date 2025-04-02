Юрлица белгородской «Славянки» снизили финпоказатели в 2024 году

По итогам 2024 года основное юрлицо белгородской кондитерской фабрики «Славянка» — АО «Кондитерская фабрика "Славянка"» — снизило чистую прибыль до 1,4 млрд руб с 2,5 млрд руб. в 2023 году (-46%). Это следует из финансовой отчетности общества. Выручка составила 94 млн руб. против 143 млн руб. годом ранее (-34%).

Себестоимость продаж основного юрлица «Славянки» сократилась с 72,2 млн руб. до 62,6 млн руб. Прибыль от продаж уменьшилась в 2,5 раза: с 65,4 млн руб. до 25,1 млн руб.

Дебиторская задолженность уменьшена на 40%: со 170 до 103 млн руб. Кредиторская увеличена на 7%: с 7,6 до 8,1 млрд руб.

Еще одно юрлицо фабрики — АО «Славянка-Люкс» — также отчиталось о снижении чистой прибыли в прошлом году: до 2,2 млрд с 3,8 млрд руб. в 2023-м. Выручка компании составила 103 млн против 137 млн руб годом ранее.

По данным Rusprofile.ru, АО «Кондитерская фабрика "Славянка"» зарегистрировано в Старом Осколе Белгородской области в 1996 году. Основной вид деятельности — аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки. Уставный капитал — 105,5 млн руб. Актуальные акционеры не раскрываются. Руководителем выступает ООО «УК "Славянка"». Компанию связывают с белгородским областным депутатом Сергеем Гусевым.

Анна Швечикова