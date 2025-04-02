Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о феномене ралли в России девяностых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Автокультура» Фото: «Автокультура»

В Москве состоялся премьерный показ документального фильма «Гонка эпохи перемен», посвященного российским раллийным состязаниям первого постсоветского десятилетия. Ленту представила «Автокультура» — проект, известный прежде всего своими фестивалями, где на одной площадке можно увидеть самые разные шедевры мирового автопрома прошлых лет. Но теперь кино. С точки зрения профессиональной кинодокументалистики к картине, конечно же, есть вопросы, но какие-то сценарные ошибки с лихвой компенсирует сама тема. Без всякого анонсирования фильм собрал аншлаг в кинотеатре «Октябрь». Насколько мне известно, все билеты проданы и на второй показ, и на питерскую премьеру «Гонки эпохи перемен». Это говорит о том, насколько востребована у публики тема автомобильных ралли. А тут еще и про девяностые, которые кто-то называет «лихими», а кто-то «временем больших надежд».

В СССР, конечно же, проводились и раллийные чемпионаты, и соревнования рангом поменьше, в которых принимали участие самые разные команды, преимущественно заводские, по известным причинам выступавшие на «Жигулях» и «Москвичах». Это были специально подготовленные, вполне себе достойные машины, но девяностые открыли совсем другую эпоху. В страну стали привозить на деньги иногда сомнительных спонсоров из самых разных отраслей, от нефтегазовых компаний до табачных, настоящие раллийные BMW, Subaru, Mitsubishi, Lancia или Toyota. Это были автомобили, на которых сезоном раньше выигрывались мировые чемпионаты WRC и за рулем которых выступали гонщики с мировыми именами. У нас эти машины тоже показывали выдающиеся результаты благодаря отечественным автогонщикам, монологи которых тоже можно увидеть в фильме.

Кстати, еще одно подтверждение интереса к раллийным гонкам конца прошлого века пришло буквально накануне. На аукционные торги одной из европейских площадок выставлен автомобиль заводской команды Citroen, который участвовал в трех ралли-марафонах «Париж—Дакар в начале девяностых. Аукционная цена 35-летнего автомобиля стартует с €0,5 млн.

Дмитрий Гронский