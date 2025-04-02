Басманный суд Москвы продлил арест Лилии Федотовой до 2 июля

Басманный суд Москвы продлил до 2 июля арест бывшему заместителю губернатора - министру финансов Ростовской области Лилии Федотовой в рамках расследования уголовного дела о превышении полномочий. Об этом сообщило ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Лилия Федотова была арестована в феврале Ленинским райсудом Ростова.

По данным ТАСС, экс-чиновницу перевели в один из СИЗО в Москве.

Как писал «Ъ-Ростов», в начале февраля Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело против Лилии Федотовой по факту превышения должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2020 году Лилия Федотова при наличии у региона свободных остатков бюджетных денег якобы необоснованно привлекла для его нужд кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд руб. по ставкам свыше 6% годовых. По подсчетам следователей, ущерб от действий министра финансов, связанных со спорным кредитом, составил 1,9 млрд руб., которые ушли из бюджета на оплату процентов в 2020–2023 годах.

Сергей Иванов