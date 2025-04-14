Сегодня исполняется 65 лет гендиректору АО «Международный аэропорт Шереметьево» Михаилу Василенко

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Михаил Василенко

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет советник президента РФ, специальный представитель президента РФ по международному транспортному сотрудничеству Игорь Левитин:

— Уважаемый Михаил Михайлович! Сегодня сложно представить развитие транспортной отрасли страны без такого флагмана, как Международный аэропорт Шереметьево. Вы руководите крупнейшим авиахабом России на протяжении 20 лет. Безусловно, успехи, репутация и достижения компании напрямую связаны с Вами и Вашей командой. Жизнь человека и его деятельность всегда осязаемы: под Вашим руководством построены современные терминалы, наивысшего уровня достигли качество обслуживания и пунктуальность аэропорта. Вы всегда активно отстаиваете интересы компании, сохраняете и преумножаете традиции, личным примером обучаете молодежь, прививаете коллективу бережливость и ответственное отношение к работе. Высшие профессиональные компетенции, преданность своему делу, актуальные идеи, упорство в решении сложных задач, акцент на движении вперед и инновациях — все эти качества демонстрируют Ваш подход и помогают Вам эффективно работать в интересах стратегического и технологического развития транспортной отрасли, за что были представлены к высоким государственным и ведомственным наградам. С удовольствием отмечу, что Вы авторитетный лидер, и это по достоинству оценивается со стороны профессионалов и руководителей отрасли. Желаю Вам крепкого здоровья, успеха, благополучия и достижения намеченных целей!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»