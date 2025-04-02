В Челябинске возбуждено новое дело о взятках в фонде капремонта

Второй отдел по расследованию особо важных дел регионального управления Следственного комитета России возбудил еще одно уголовное дело по фактам коррупционных преступлений в специализированной некоммерческой организации – фонде «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области». Бывший начальник центрального отдела службы технического заказчика подозревается в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Речь идет о Викторе Тихоненко, который в 2021 году стал генеральным директором регионального оператора, а 20 марта этого года был задержан сотрудниками УФСБ России по области по делу о превышении должностных полномочий. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

По новому делу о взятках также был задержан руководитель коммерческой организации. Его подозревают в совершении преступления по п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

По версии следствия, с января по апрель 2018 года бывший начальник центрального отдела службы технического заказчика фонда получил от руководителя компании взятку в виде незаконной услуги имущественного характера на сумму не менее 740 тыс. руб. В обмен сотрудник фонда внес в конкурсную документацию по замене лифтов ограничивающее конкуренцию требование, что позволило организации выиграть торги и получить контракты, считают в СК.

Преступления выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области.