Сегодня исполняется 75 лет заслуженному тренеру РФ по хоккею Владимиру Крикунову

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Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ Владимир Крикунов

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Его поздравляет серебряный и бронзовый призер чемпионатов мира по хоккею Сергей Вышедкевич:

— Владимир Васильевич, поздравляю Вас с юбилеем! Крепчайшего здоровья Вам, Вашей семье, близким и знакомым! Под Вашим руководством мы прошли много испытаний. Я рад, что мы прошли их вместе. На нашем пути было много хорошего, и в самых теплых воспоминаниях в душе остались только хорошие моменты. И в день Вашего 75-летия я желаю всего самого наилучшего и только позитивных эмоций!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»