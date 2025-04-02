Боец ММА из Таджикистана погиб в зоне СВО

Боец смешанных единоборств (MMA) Артур Одилбеков из Таджикистана погиб в СВО. Об этом сообщается на странице академии смешанных единоборств Pamir Fighters во «ВКонтакте»..

«Наши сердца переполнены болью утраты. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Пусть Всевышний простит его грехи и дарует ему вечный покой. Артур был не только достойным спортсменом, но и настоящим примером для подрастающего поколения. Его имя навсегда останется в наших сердцах»,— говорится в сообщении академии.

В Россию спортсмен переехал после окончания школы и поступил в Военный университет имени князя Александра Невского при Минобороны. Одилбекову было 40 лет. На его счету шесть побед и пять поражений в ММА.