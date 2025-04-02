Добавить гротеска

Каким будет 2025-й в мире макияжа? Ответы известных визажистов собрала Инна Князева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Палетка теней для век Your Vision Palette For Him EVO, Annbeauty Фото: Annbeauty Автоматический карандаш для губ №505, Nikk Mole Фото: Nikk Mole Водостойкая жидкая подводка для глаз Color Ink 7, Make Up For Ever Фото: Make Up For Ever Стик с эффектом влажного сияния Glow Trap №362, SHU Фото: SHU Тональный крем для лица Silky Foundation №2, TABU makeup Фото: TABU makeup Жидкие тени для век Vamp! Liquid Eyeshadow, Pupa Фото: Pupa Кремовая губная помада Shine Me As I Am Lipstick №01, Colorbar Фото: Colorbar Бальзам для губ Lip Oil Balm №01, Clarins Фото: Clarins Блеск-глазурь для губ Satin Lip Glaze в оттенке Calm Rose (01), Thim Фото: Thim Объемная тушь для ресниц «Калина», RBG Фото: RBG Super ВВ Консилер, оттенок Nude, Erborian Фото: Erborian Следующая фотография 1 / 11 Палетка теней для век Your Vision Palette For Him EVO, Annbeauty Фото: Annbeauty Автоматический карандаш для губ №505, Nikk Mole Фото: Nikk Mole Водостойкая жидкая подводка для глаз Color Ink 7, Make Up For Ever Фото: Make Up For Ever Стик с эффектом влажного сияния Glow Trap №362, SHU Фото: SHU Тональный крем для лица Silky Foundation №2, TABU makeup Фото: TABU makeup Жидкие тени для век Vamp! Liquid Eyeshadow, Pupa Фото: Pupa Кремовая губная помада Shine Me As I Am Lipstick №01, Colorbar Фото: Colorbar Бальзам для губ Lip Oil Balm №01, Clarins Фото: Clarins Блеск-глазурь для губ Satin Lip Glaze в оттенке Calm Rose (01), Thim Фото: Thim Объемная тушь для ресниц «Калина», RBG Фото: RBG Super ВВ Консилер, оттенок Nude, Erborian Фото: Erborian

Владимир Калинчев

визажист-стилист, вице-чемпион Европы по макияжу:

«Макияж без макияжа»

— Полюбившийся многим тренд переходит и в следующий сезон. Красивая ухоженная кожа со здоровым сиянием актуальна как никогда.

Используем тонирующие средства тонкой текстуры, консилеры со светоотражающими эффектами, кремовые хайлайтеры с визуально влажным эффектом на высоких частях скул, переносице, участке над верхней губой.

Розовые губы

— Из нулевых возвращаются оттенки, напоминающие цвет жвачки. Такие были на шоу Sandy Liang, Reverie by Caroline Hu, Chopova Lowena, All-In и Zomer, а также на показе Ushatava. Для создания смелого акцента с гламурным подтекстом используйте перламутровые, пастельные и неоново-розовые помады или блески для губ без контурных карандашей.

Анна Меркушева

национальный визажист бренда Make Up For Ever:

Блестящие или мерцающие тени для век

— Металлический эффект не теряет актуальности в макияже глаз. Чтобы добиться плотного покрытия, выбирайте кремовые продукты или тени в карандаше.

Пастельные и голубые оттенки

— Посмотрите показы Marques’ Almeida, Shuting Qiu, Peter Do, Marco Rambaldi, где не только голубой выступает в главной роли, но и розовые, сиреневые, персиковые цвета помогли создать яркие образы. Такие нежные оттенки чаще используются с матовым либо с пудровым финишем.

Коричневые губы

— Макияж губ в теплых коричневых тонах уверенно вытесняет даже классическую красную помаду. Продукты могут быть разными: блески, глянцевые и матовые помады, карандаши для губ.

Помните: чем плотнее наносится помада, тем аккуратнее и чище должен быть контур.

Юрий Ананов

визажист, создатель клиники и космецевтики Y.A. Clinic

Удлиненные брови

— Наконец макияжный мир начал отходить от прямых широких бровей-утюжков. Сейчас в моде удлиненная к вискам бровь, с отсылкой к 1920-м годам. Форма стала более изящной и утонченной, прорисовывается не вниз, а в сторону. Пригодятся матовые карандаши и тени для бровей.

И снова коричневый

— Тренд пришел к нам из нулевых. Подойдут все оттенки коричневых карандашей как для губ, так и для глаз, в комбинации с коричневой помадой или с более светлым лаком для губ с глянцевым эффектом. Перемещаем акцент на внешнюю окантовку, можно выйти за натуральный контур губ, чтобы добавить гротеска.

Денис Карташев

визажист, бьюти-эксперт:

Стрелки

— Это вневременной тренд. Они могут быть разной формы, сегодня на лидирующих позициях — растушеванная стрелка с мягким контуром, которая не имеет четкой ретрографичности, но с заметно прокрашенным межресничным пространством. Такой вид подойдет всем девушкам вне зависимости от формы глаз и строения века. Цвета могут быть разными, от классических черных и коричневых до ультрамодных бургунди, фиолетовых и зеленых оттенков, перекликающихся с гороскопом наступающего года.

Главный совет: рисуйте кончик на открытом глазе, чтобы добиться максимальной симметрии.

Естественный контур губ

— Нюдово-розовые и бежевые цвета, приближенные к натуральным оттенкам кожи губ, делают их ухоженными, а макияжный образ — элегантным. Не советую слишком графично прорисовывать форму обладательницам природного яркого контура. Делая трендовую затемненную окантовку, старайтесь создать минимальный цветовой контраст, чтобы губы выглядели натуральными, а не нарисованными.