Добавить гротеска

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Ваш образ в год Змеи
Каким будет 2025-й в мире макияжа? Ответы известных визажистов собрала Инна Князева.
Владимир Калинчев
визажист-стилист, вице-чемпион Европы по макияжу:
«Макияж без макияжа»
— Полюбившийся многим тренд переходит и в следующий сезон. Красивая ухоженная кожа со здоровым сиянием актуальна как никогда.
Используем тонирующие средства тонкой текстуры, консилеры со светоотражающими эффектами, кремовые хайлайтеры с визуально влажным эффектом на высоких частях скул, переносице, участке над верхней губой.
Розовые губы
— Из нулевых возвращаются оттенки, напоминающие цвет жвачки. Такие были на шоу Sandy Liang, Reverie by Caroline Hu, Chopova Lowena, All-In и Zomer, а также на показе Ushatava. Для создания смелого акцента с гламурным подтекстом используйте перламутровые, пастельные и неоново-розовые помады или блески для губ без контурных карандашей.
Анна Меркушева
национальный визажист бренда Make Up For Ever:
Блестящие или мерцающие тени для век
— Металлический эффект не теряет актуальности в макияже глаз. Чтобы добиться плотного покрытия, выбирайте кремовые продукты или тени в карандаше.
Пастельные и голубые оттенки
— Посмотрите показы Marques’ Almeida, Shuting Qiu, Peter Do, Marco Rambaldi, где не только голубой выступает в главной роли, но и розовые, сиреневые, персиковые цвета помогли создать яркие образы. Такие нежные оттенки чаще используются с матовым либо с пудровым финишем.
Коричневые губы
— Макияж губ в теплых коричневых тонах уверенно вытесняет даже классическую красную помаду. Продукты могут быть разными: блески, глянцевые и матовые помады, карандаши для губ.
Помните: чем плотнее наносится помада, тем аккуратнее и чище должен быть контур.
Юрий Ананов
визажист, создатель клиники и космецевтики Y.A. Clinic
Удлиненные брови
— Наконец макияжный мир начал отходить от прямых широких бровей-утюжков. Сейчас в моде удлиненная к вискам бровь, с отсылкой к 1920-м годам. Форма стала более изящной и утонченной, прорисовывается не вниз, а в сторону. Пригодятся матовые карандаши и тени для бровей.
И снова коричневый
— Тренд пришел к нам из нулевых. Подойдут все оттенки коричневых карандашей как для губ, так и для глаз, в комбинации с коричневой помадой или с более светлым лаком для губ с глянцевым эффектом. Перемещаем акцент на внешнюю окантовку, можно выйти за натуральный контур губ, чтобы добавить гротеска.
Денис Карташев
визажист, бьюти-эксперт:
Стрелки
— Это вневременной тренд. Они могут быть разной формы, сегодня на лидирующих позициях — растушеванная стрелка с мягким контуром, которая не имеет четкой ретрографичности, но с заметно прокрашенным межресничным пространством. Такой вид подойдет всем девушкам вне зависимости от формы глаз и строения века. Цвета могут быть разными, от классических черных и коричневых до ультрамодных бургунди, фиолетовых и зеленых оттенков, перекликающихся с гороскопом наступающего года.
Главный совет: рисуйте кончик на открытом глазе, чтобы добиться максимальной симметрии.
Естественный контур губ
— Нюдово-розовые и бежевые цвета, приближенные к натуральным оттенкам кожи губ, делают их ухоженными, а макияжный образ — элегантным. Не советую слишком графично прорисовывать форму обладательницам природного яркого контура. Делая трендовую затемненную окантовку, старайтесь создать минимальный цветовой контраст, чтобы губы выглядели натуральными, а не нарисованными.